Game of Thrones: George R.R. Martin no está preocupado por el final de la serie y la versión de sus libros

George R.R. Martin , el creador de la saga de libros en las que se basó la afamada serie de televisión ' Game of Thrones ', asegura que no está preocupado con el próximo final de la serie y cómo este afecte al final que él ofrecerá en sus libros.

En una entrevista para el programa '60 minutos' de la cadena CBS, R.R. Martin afirmó que al publicar su quinto libro en 2011, la serie recién empezaba a emitirse en televisión, basada en su primer libro. "Estaba completamente seguro de que tendría terminada toda la serie, y que además 'Winds of Winter' y 'A Dream of Spring' saldrían antes que ellos [HBO]... llegaran a ellos".

"Fue un golpe cuando la serie se puso al día. No pensé que sucedería", agregó el autor, quien planea publicar dos libros más al finalizar la saga en la que se basa la serie de televisión.

FIDELIDAD DE LA SERIE



Pese a existir varias diferencias entre los libros 'Canción de Hielo y Fuego' y lo visto en todas las temporadas de la serie de televisión, R.R. Martin afirma que esta ha sido "extremadamente fiel, en comparación con el 97 por ciento de todas las adaptaciones televisivas y cinematográficas de las propiedades literarias".

"Pero no es del todo fiel. Y no puede ser. De lo contrario, tendría que correr otras cinco temporadas" agrega el escritor estadounidense en referencia a que la serie necesitaría más temporadas para contar todo lo escrito.

FINALES DIFERENTES



Sin embargo, respecto al final de la serie 'Game of Thrones' que veremos en un par de semanas y el final que se verá en los libros, el escritor afirma que serán diferentes.



"Pero, ya sabes, creo que eso es verdad en cada adaptación. Tenemos todos estos 'Spiderman'. ¿Es el 'Spiderman' de Stan Lee de los cómics? así es, son similares, pero también son diferentes. Las cosas que le pasan a uno, nunca le suceden a otro. Las cosas se resuelven de manera diferente. Las novias son barajadas y reorganizadas. Los ritmos principales están ahí, el personaje está ahí, pero es una cuestión de cuáles son las decisiones que tomas para contar la historia, que son parcialmente dictadas por tu medio".

"No creo que el final de Dan y Dave [David Benioff y Dan Weiss, directores creativos de la serie] sea tan diferente a mi final debido a las conversaciones que tuvimos. Pero pueden estar en ciertos personajes secundarios, puede haber grandes diferencias. Y, sí, algunas de las personas tendrán eso. Habrá un debate, estoy seguro. Creo que mucha gente dirá "Oh, el final de Dan y Dave es mejor que el que nos dio George. Es bueno que lo hayan cambiado". Y habrá mucha gente que dirá: "No. Dan y Dave se equivocaron. El final de George es mejor". Y todos discutirán en Internet. Y habrá debate. Y eso está bien. Quiero decir, es que, ya sabes, lo peor para cualquier obra de arte, ya sea una película o un libro, es ser ignorada", agregó.

Con esta revelación, el escritor se mostró despreocupado con el próximo final de la serie de televisión que ha generado miles de fans en todo el mundo.