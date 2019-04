Fans en China molestos por censura de 6 minutos del primer episodio de Game of Thrones

La censura de algunas producciones en China no es algo nuevo y el estreno del primer episodio de la aclamada serie “ Game of Thrones ” en el país asiático no fue la excepción. El capítulo de estreno duró seis minutos menos que en el resto del mundo.

La empresa encargada de transmitir el estreno de forma simultánea con HBO se llama Tencent, y es la única que posee los derechos para hacerlo, según reveló la cadena CNN. Sin embargo, la compañía decidió eliminar seis minutos del total del episodio.

Según recogió el medio citado anteriormente, los usuarios de la compañía criticaron duramente la censura y señalaron que se trataría de una “versión castrada” de la serie “Game of Thrones”.

Las escenas omitidas corresponderían principalmente a las escenas de sexo y un asesinato. Además, también se omitió la escena de un personaje maldiciendo a otro, refirió CNN.

La popular serie de HBO se caracteriza por mostrar imágenes de lucha y de encuentros sexuales. Además, se espera que cuando se desarrolle la batalla final por el Trono de Hierro, la pelea tenga contenido ampliamente explícito.

Cabe señalar que la popular serie batió el récord de audiencia de HBO en el estreno de su octava temporada, alcanzando los 17,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Recordemos que en febrero de este año se transmitió en China una versión alterada de la ceremonia de los Oscar. Cuando el actor Rami Malek se refirió a su personaje en “Bohemian Rhapsody” dijo que se trataba de un “hombre gay”, lo que fue subtitulado como un “grupo especial” por la cadena de televisión MangoTV.