'Game of Thrones ' es una de las series más vistas en el planeta. La serie inspirada en los libros de George R. R. Martin viene ganando adeptos día a día. La última temporada se estrenará en 2019 y los hinchas de la épica serie viven de spoilers y teorías de todo tipo.



El final de 'Game of Thrones' es uno de los secretos mejores guardados de HBO y deseado por millones de fanáticos de la serie.



Guiones que se autodestruyen, nombres claves para los actores y lugares secreto para grabar, todo ello fue usado para evitar que se filtre algún detalle de la trama de 'Game of Thrones'.



Cabe recordar que se manejó la información que se grabaron varios finales distintos para confundir a los fanáticos de la serie. Pero fue Maisie Williams (Arya Stark) la que descartó dicha teoría en el programa de Jimmy Kimmel. "Cuando lo escuché pensé inmediatamente: 'No creo que tengamos el presupuesto para filmar muchos finales diferentes", indicó la actriz de 'Game of Thrones' .



Pero fue Sophie Turner (Sansa Stark) la que reveló el verdadero secreto de la seguridad de los guiones de ' Game of Thrones'. La actriz indicó que los guiones se borraban y que nunca fueron impresos.



"No nos daban nada en formato físico. Lo teníamos en una aplicación. Nos enviaban nuestra parte de la escena que íbamos a rodar al día siguiente, así que teníamos que aprenderlo todo el día anterior", manifestó Sophie Turner en reciente entrevista.



"El guion se leía y desaparecía en 24 horas y ya nunca más se podía tener acceso a él", sentencia la actriz de 'Game of Thrones' .



Cabe recordar que el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) ya había revelado el secreto, pero no fue tomado muy en serio. "Son muy, muy estrictos. El nivel de este año es de locos", aseguró entonces. "De hecho, recibimos los guiones y filmamos la escena; solo los tenemos digitalmente, y cuando has terminado la escena, simplemente desaparecen. Es como Misión Imposible", indicó el actor en una entrevista a Esquire sobre la seguridad de 'Game of Thrones' .