¿Decepcionado? Esto dijo el presidente de HBO sobre la temporada 8 de 'Game of Thrones'

La octava y última temporada de Game of Thrones está apunto de comenzar y los creadores David Benioff y D.B. Weiss han tomado varias medidas para evitar los spoilers y filtraciones de los próximos episodios y detalles del destino de los protagonistas de la serie de fantasía.

Según distintos reportes, utilizaron drones para proteger el set, tenían varios guiones con finales diferentes e Ian Glen, quien interpreta a Ser Jorah Mormont, comentó durante la gira de prensa de la Television Critics Association que el equipo decidió que no todo el elenco iba a saber qué pasaba al final para evitar que se les escape algún detalle clave.

Siguiendo con las medidas de seguridad es probable que los periodistas no reciban los capítulos antes de su emisión por HBO para realizar su reseña. Sin embargo, la primera critica de la octava y última temporada de Game of Thrones la dio el presidente de HBO Casey Bloys.

¿Fue decepcionado? Para nada. “Todo lo que he visto me ha hecho tener mucha confianza en que esta es una temporada con la que los fans estarán muy felices. Es una emocionante forma dramática y emotiva de acabar la serie. Creo que estará a la altura de las expectativas más altas”, dijo a TVLine.

Al final de la séptima temporada de Game of Thrones , mientras la reina Cersei Lannister traicionaba a Daenerys Targaryen y Jon Snow, y mientras Littlefinger (Aidan Gillen) era ejecutado en Winterfell (Invernalia), Jon y ‘Dany’ reconocían sus sentimientos y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Sam Tarly (John Bradley-West) descubrían la verdad sobre el ‘Rey en el Norte’.

Por su parte, los White Walkers (Caminantes Blancos) derribaban y cruzaban el muro por su lado más débil.

De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly, la octava temporada de "Game of Thrones" comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".

"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.

La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de "Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.

"Tener la batalla más grande no suena muy emocionante - de hecho, suena bastante aburrido. Parte de nuestro reto, y realmente, el reto de (Sapochnik) es como mantenerlo interesante... hemos estado dirigiéndonos hacia esto desde el inicio, son los vivos contra los muertos, y no puedes hacer eso en una secuencia de 12 minutos", dijo Benioff.

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará el domingo 14 de abril del 2019 a nivel mundial a través de HBO.

