Con estos papeles iniciaron su carrera los actores de "Game of Thrones"

Game of Thrones llegará a su fin con el estreno del capítulo 6 de la octava temporada. En este episodio se sabrá quien se sentará en el trono de hierro y será el rey de Poniente. Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage y el resto del elenco ya sabe cuál es el final de esta historia que durante ocho años capturó a millones de televidentes alrededor del mundo, alcanzó gran repercusión y sobre todo lanzó a la fama a actores que en un inició no eran tan conocidos y ahora son los más populares de Hollywood.

Muchos de los actores que han sido parte de la trama que se basó en las novelas de George R.R. Martín, ya cuentan con una larga trayectoria en el mundo del cine y la televisión, aunque algunos comenzaron su carrera en Juego de Tronos como Sophie Turner y Maisie Williams.



¿Quieres saber cómo se veían y en qué trabajaron algunos de los personajes de Game of Thrones hace unos años atrás? Entonces no dejes de ver este baúl de los recuerdos que realmente te sorprenderá mucho.



1. LENA HEADEY (CERSEI LANNISTER )

Antes de ser conocida como Cersei Lannister, la actriz comenzó su carrera a los 17 años y protagonizó cintas como The Brothers, Grimm y Waterland. Entre sus papeles más conocidos está el de Sarah Conner en la serie Terminator: The Sarah Connor Chronicles, además que también fue conocida como la Reina Gorgo en la película 300.

Lena Headey como la reina Gorgo en 300 y Cersei Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Lena Headey como la reina Gorgo en 300 y Cersei Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Lena Headey como la reina Gorgo en 300 y Cersei Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO)

2. NIKOLAJ COSTER- WALDAU (JAIME LANNISTER)

A los 20 años hizo su debut cinematográfico en el thriller danés Nightwatch e interpretó a Martín, el vigilante nocturno en cuestión. También ha trabajado con Alfonso Cuarón en la cinta Mama.

Nikolaj Coster - Waldau interpretando a Martín en Nightwatch y Jaime Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Nikolaj Coster - Waldau interpretando a Martín en Nightwatch y Jaime Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Nikolaj Coster - Waldau interpretando a Martín en Nightwatch y Jaime Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO)

3. EMILIA CLARKE (DAENERYS TARGARYEN)

Antes de ser la "madre de los dragones" la actriz británica debutó en el cortometraje Drop the Dog, para luego hacer una serie de la BBC Doctors y en la película para televisión Triassic Attack en 2010.

Emilia Clarke participó en Drop the Dog. (Archivo) Emilia Clarke participó en Drop the Dog. (Archivo) Emilia Clarke participó en Drop the Dog. (Archivo)

4. KIT HARINGTON (JOHN SNOW)

Kit ha tenido un gran desenvolvimiento en el teatro , en el años 2000 fue parte de la adaptación de War Horse y sin duda protagonizar a John Snow ha sido el mayor éxito de su carrera y lo ha lanzado a la fama mundial.

Kit Harington alcanzó la fama con su papel de John Snow en GOT. (Foto: HBO) Kit Harington alcanzó la fama con su papel de John Snow en GOT. (Foto: HBO) Kit Harington alcanzó la fama con su papel de John Snow en GOT. (Foto: HBO)

5. PETER DINKLAGE (TYRION LANNISTER)

Peter es el actor que tiene mucha más experiencia en el mundo del cine. Él hizo su debut en la película Living in Oblivion en 1995, en ese momento interpretó a un actor llamado Tito, quien está cansado de ser encasillado. Pero no fue hasta el año 2003 que alcanzó la fama mundial al interpretar la película The Station Agent.

Peter hizo su debut en la película Living in Oblivion en 1995, en ese momento interpretó a un actor llamado Tito. (Foto: HBO) Peter hizo su debut en la película Living in Oblivion en 1995, en ese momento interpretó a un actor llamado Tito. (Foto: HBO) Peter hizo su debut en la película Living in Oblivion en 1995, en ese momento interpretó a un actor llamado Tito. (Foto: HBO)

6. IAIN GLEN (JORAH MORMONT)

A pesar del paso del tiempo, el escocés Iain Glen sigue siendo un hombre sumamente atractivo. El actor se hizo conocido en la década del 80 con su papel de Brendan en 'Gorilas en la niebla'. Treinta años y 90 trabajos después, volvió a tocar el éxito con Game of Thrones como el leal Jorah Mormont, servidor de Daenerys.

El actor se hizo conocido en la década del 80 con su papel de Brendan en 'Gorilas en la niebla'. (Foto: HBO) El actor se hizo conocido en la década del 80 con su papel de Brendan en 'Gorilas en la niebla'. (Foto: HBO) El actor se hizo conocido en la década del 80 con su papel de Brendan en 'Gorilas en la niebla'. (Foto: HBO)

7. ALFIE ALLEN (THEON GREYJOY)

Es el hermano menor de Lily Allen y ellos debutaron juntos en el cine en 1998, ya que interpretaron pequeños papeles en la película Elizabeth. Esta cinta fue ganadora del Oscar y coproducida por su madre, Alison Owen.

Alfie el hermano de Lily Allen debutó en el cine desde que era pequeño. (Foto: HBO) Alfie el hermano de Lily Allen debutó en el cine desde que era pequeño. (Foto: HBO) Alfie el hermano de Lily Allen debutó en el cine desde que era pequeño. (Foto: HBO)

8. GWENDOLINE CHRISTIE (BRIENNE DE TARTH)

La actriz de cine y televisión británica es muy recordada por su actuación en la película The Imaginarium of Doctor Parnassus en 2009 y sin duda alcanzo el éxito con su papel en la serie Game of Thrones.

La actriz fuera parte de la exitosa película The Imaginarium of Doctor Parnassus en 2009. (Foto: HBO) La actriz fuera parte de la exitosa película The Imaginarium of Doctor Parnassus en 2009. (Foto: HBO) La actriz fuera parte de la exitosa película The Imaginarium of Doctor Parnassus en 2009. (Foto: HBO)

9. JEROME FLYNN (BRONN)

El actor que interpreta a Bronn, Jerome Flynn, obtuvo uno de sus primeros papeles en la pantalla a finales de los 80 como Joe Narracombe en el drama británico A Summer Story.

El actor empezó su carrera en los años 80. (Foto: HBO) El actor empezó su carrera en los años 80. (Foto: HBO) El actor empezó su carrera en los años 80. (Foto: HBO)

10. JOHN BRADLEY (SAMWELL TARLY)

El actor ha sido parte de diversos episodios del drama europeo Borgia y al mismo tiempo actuó en Game of Thrones como Sam y sin duda gracias a su participación en la serie de HBO llegó a ser totalmente reconocido.

Él ya participaba en otra reconocida serie, pero su actuación en la serie de HBO llegó a ser totalmente reconocido. (Foto: HBO) Él ya participaba en otra reconocida serie, pero su actuación en la serie de HBO llegó a ser totalmente reconocido. (Foto: HBO) Él ya participaba en otra reconocida serie, pero su actuación en la serie de HBO llegó a ser totalmente reconocido. (Foto: HBO)

11. LIAM CUNNINGHAM (SER DAVOS)

Liam es otro de los actores que tiene una gran trayectoria en el mundo del cine. Debutó en 1992 con la película Into The West, pero tuvo un giro memorable en su carrera al ser parte de la película A Little Princess que fue dirigida por Alfonso Cuarón.

Se hizo conocido con su memorable papel en la película A Little Princess que fue dirigida por Alfonso Cuarón. (Foto: HBO) Se hizo conocido con su memorable papel en la película A Little Princess que fue dirigida por Alfonso Cuarón. (Foto: HBO) Se hizo conocido con su memorable papel en la película A Little Princess que fue dirigida por Alfonso Cuarón. (Foto: HBO)

12. JACOB ANDERSON (GUSANO GRIS)

El actor y cantante británico también cuenta con una buena trayectoria, ya que ha participado en diversas series y películas pero sin duda el papel de Gusano Gris de Game of Thrones lo ha lanzado a la fama mundial.

Gusano Gris ha llevado a la fama a Jacob Anderson que también cuenta con una lista de series y películas donde ha participado. (Foto: HBO) Gusano Gris ha llevado a la fama a Jacob Anderson que también cuenta con una lista de series y películas donde ha participado. (Foto: HBO) Gusano Gris ha llevado a la fama a Jacob Anderson que también cuenta con una lista de series y películas donde ha participado. (Foto: HBO)

13. ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT (BRAN STARK)

Con solo 12 años de edad, Isaac Hempstead Wright debutó en la pantalla grande en The Awakening en 2011, el mismo año en que comenzó a interpretar a Bran Stark.

Empezó su carrera a los 12 años y sin duda es uno de los actores más populares de estos tiempos. (Foto: HBO) Empezó su carrera a los 12 años y sin duda es uno de los actores más populares de estos tiempos. (Foto: HBO) Empezó su carrera a los 12 años y sin duda es uno de los actores más populares de estos tiempos. (Foto: HBO)

14. HANNAH MUARRAY (GILLY)

Hannah Murray tuvo su inicio en las dos primeras temporadas de la serie dramática británica Skins entre 2007 y 2008, mientras que la actriz todavía era una adolescente. Ella repitió el papel en un episodio de largometraje durante la temporada final de Skins después de que ya aparecía como Gilly en Juego de Tronos.

Hannah Murray ya ha participado en diversas series y sin duda GOT ha sido lo mejor. (Foto: HBO) Hannah Murray ya ha participado en diversas series y sin duda GOT ha sido lo mejor. (Foto: HBO) Hannah Murray ya ha participado en diversas series y sin duda GOT ha sido lo mejor. (Foto: HBO)

15. KRISTOFER HIVJU (TORMUND MATAGIGANTES)

Este actor, director y guionista noruego también tiene una gran trayectoria en al cine, la televisión y el teatro. Antes de ser conocido como Tormund Matagigantes, interpretó a Connor Rhodes en Rapidos y Furiosos 8 y le hizo la vida de cuadritos a Dominic Toretto.