Bran Stark y su reveladora charla con Jaime Lannister: "¿Cómo sabes si hay un después?"

Todos los fanáticos de " Game of Thrones " esperaron por muchos años el reencuentro entre Bran Stark y Jaime Lannister . Pasaron ocho años para que ambos personajes claves del programa se volvieran a ver frente a frente.

Jaime Lannister se mostró arrepentido por la condición en la que dejó a Bran Stark tras arrojarlo por una ventana en la primera temporada de "Game of Thrones".

Bran Stark, qué ahora es uno con el Cuervo de Tres Ojos, no le guarda rencor Jaime Lannister y comprende por qué reaccionó de esa manera.

Como se recuerda, Bran Stark terminó siendo arrojado por la ventana de la torre derruida cuando descubrió a Jaime y Cersei Lannister teniendo relaciones sexuales. "Todo lo que hago por amor", indicó Jaime antes de tirar a Bran al vacío.

Esta es la conversación que tuvieron ambos personajes en el segundo episodio de la temporada final de "Game of Thrones":

Jaime Lannister: Lamento lo que te hice.

Bran Stark: No lo lamentabas en aquel entonces. Estabas protegiendo a tu familia.

Jaime Lannister: Ya no soy más esa persona.

Bran Stark: Aún lo serías si no me hubieras empujado de esa ventana y yo seguiría siendo Brandon Stark.

Jaime Lannister: ¿Ya no lo eres?

Bran Stark : No, ahora soy otra cosa.

Jaime Lannister: ¿No estás enfadado conmigo?

Bran Stark : No estoy enfadado con nadie.

Jaime Lannister: ¿Por qué no les dijiste?

Bran Stark: Porque no serías capaz de ayudarnos en esta pelea si te asesinara primero.

Jaime Lannister: ¿Y qué hay después?

Bran Stark: ¿Cómo sabes si habrá un después?