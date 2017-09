Para no creerlo. HBO pagaría una asombrosa cifra por los últimos episodios de 'Game of Thrones'. La cadena televisiva invertiría US$ 15 millones en cada capítulo de la octava y última temporada, superando la cifra anterior de US$10 millones, según informó Variety.

Los US $15 millones incluirían los salarios de los actores de la serie, que continenen cifras extraordinaria, y es que se estima que Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke y Nikolaj Coster-Waldau habrían ganado entre US$ 500 mil y US$ 2 millones.

La nueva temporada de la afamada serie está lejos de los US$ 6 millones que gastó inicialmente por episodio en la primera temporada, y esto se debe a los efectos especiales que ahora utilizan para realizar a los dragones de 'Daenerys' y a los lobos huargo de los 'Stark'.

De concretarse este presupuesto, HBO superaría a Netflix en los gastos de episodios por capítulo, y es que, al igual que ellos, la plataforma de streaming también gastó US$ 10 millones por episodio en una de sus producciones, 'The Crown', la serie biográfica sobre la reina Isabel II.