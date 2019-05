Game of Thrones 8x06: ¿Daenerys destruirá Winterfell? Esta teoría podría ser el final de GOT "Game of Thrones" llega a su final con el capítulo 6 de la temporada 8 y una teoría augura lo peor para Winterfell a manos de Daenerys Targaryen. ¿Jon Snow permitirá que 'Dany' haga lo que le plazca?

Game of Thrones 8x06: la teoría de la destrucción de Winterfell a manos de Daenerys Targaryen (Foto: HBO) Game of Thrones 8x06: la teoría de la destrucción de Winterfell a manos de Daenerys Targaryen (Foto: HBO)