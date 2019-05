Game of Thrones 8x04: Todos los corazones rotos que dejó el último episodio

El amor no es ajeno a Game of Thrones (Juego de tronos). Por amor se han hecho muchas cosas. Un hombre inició una rebelión que lo convirtió en rey por amor. Otro empujó a un niño de una torre por amor. Una mujer incluso sacrificó a la mitad de su ejército en el Norte por amor. Pero así como hay grandes historias de amor en Westeros (Poniente), también hay historias de corazones rotos por amor.

El cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones fue un episodio de esos. Fue un episodio de corazones rotos, sobretodo en Winterfell (Invernalia), que poco a poco es reconstruido tras detener la invasión de los White Walkers (Caminantes blancos).

¿Qué corazones fueron rotos en este capítulo? Los siguientes:

1. TORMUND MATAGIGANTES

Para nadie es un secreto que Tormund se enamoró de Brienne de Tarth desde que la vio por primera vez en Winterfell. Fue amor a primera vista. Pero tampoco era un secreto que sus sentimientos no eran correspondidos. Brienne siempre estuvo enamorada de alguien más.

Después de la Batalla de Winterfell, Tormund intentó acercarse por última vez a la hoy Sir Brienne de Tarth, pero Jaime Lannister se interpuso y fue detrás de ella sin que Brienne lo detenga. Tormund comprendió todo entonces. Entendió que había perdido esta guerra. Su rostro de corazón roto lo dijo todo.

“Y después de todo, este maldito viene al Norte y me la quita. Se la lleve, así nada más (…) Me rompió el corazón”, compartió Tormund más tarde con Sandor Clegane.

2. GENDRY BARATHEON

Gendry recibió el mayor reconocimiento tras participar de la Batalla de Winterfell y por todo lo que ha hecho desde que reapareció en Game of Thrones. En el festín por la victoria, Daenerys Targaryen lo nombró Lord Gendry Baratheon de Bastión de Tormentas. Ya no es más Gendry Rivers, pero cuando compartió la noticia con Arya Stark, no recibió la respuesta que esperaba.

Feliz, Gendry encontró a Arya practicando con el arco y la fecha y le pidió matrimonio. Le pidió que lo acompañe a Bastión de Tormentas como su esposa y que gobiernen juntos el viejo hogar de la familia Baratheon. ¿Qué le dijo Arya? Lo besó, pero rechazó su oferta. Si bien está enamorada de Gendry, Arya sabe que su destino no es ser una dama como su hermana Sansa o como su madre. Arya es una guerrera y como tal, rompió el corazón del hombre con el que tuvo sexo por primera vez.

3. BRIENNE DE TARTH

Brienne de Tarth fue la mujer más feliz de Winterfell durante unos días. Ganó el corazón de Jaime Lannister. Tuvieron sexo. Demostraron que amaban el uno al otro, pero cuando comenzó la guerra en King’s Landing (Desembarco del rey), Jaime tuvo que tomar una decisión.

Cuando llegó la noticia de la destrucción de la flota de Daenerys y de la muerte de su dragón Rhaegal, Jaime decidió regresar a casa, por más que Brienne lo rogó que se quedara con ella. Pero Jaime ya había elegido. Debía hacer algo para detener la guerra y para poder marcharse, rompió el corazón de la mujer que se le entregó con todo su ser.

4. GUSANO GRIS

La ‘Última Guerra’ comenzó y se cobró las primeras vidas del lado de Daenerys Targaryen. Además de asesinar a Rhaegal, la flota de Euron Greyjoy capturó a Missandei de Naath, a quien luego Cersei usó como punto presión para buscar la rendición de Daenerys.

Al final del capítulo, titulado ‘The Last of the Starks’, a pesar de los intentos desesperados de Tyrion de convencer a su hermana de no actuar como un monstruo, Cersei ordenó la ejecución de Missandei delante de Daenerys y Gusano Gris, el amor de su vida. Missandei solo pudo decir “dracarys” antes de que la Montaña le corte la cabeza. Gusano Gris tuvo que voltear la cabeza cuando el cuerpo de su amada cayó al piso, con la cabeza por un lado.

5. DAENERYS TARGARYEN

Daenerys no solo perdió a Missandei en este capítulo. También perdió a uno de sus hijos cuando creía que podía conquistar King’s Landing con facilidad.

Cuando su flota se acercó a la capital, Daenerys fue recibida con una lluvia de gigantescas flechas disparadas por ballestas igual de grandes y las primeras de estas alcanzaron y derribaron a Rhaegal, el dragón que bautizó como tributo a su hermano Rhaegar, el hermano de Jon. Daenerys tan solo pudo ver cómo su hijo caía y se perdía el mar. Un dragón había muerto.

BONUS TRACK. GHOST

Uno de los personajes más queridos de Game of Thrones se despidió –al menos por ahora– y su partida fue tan rápida y fría que muchos fans no quedaron contentos.

Cuando Tormund se despidió de Jon para volver al Norte, le dijo que podía llevarse a Ghost con él. Después de todo, Winterfell no era el mejor lugar para un lobo huargo. Jon aceptó y poco después apenas se despidió con una mirada de su fiel amigo, sabiendo que estaría bien lejos de la guerra. Ghost le devolvió la misma mirada de tristeza.