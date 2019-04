Game of Thrones 8x03: Esta es la lista de los que murieron en la Batalla de Winterfell

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La Batalla de Winterfell fue lo que prometió… y aún más, mucho más. El tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones (Juego de tronos) sacudió la señal de HBO y estremeció el corazón de los fans de la serie, que nunca antes habían visto algo parecido, ni siquiera en el cine. Para muchos, ha sido el mejor capítulo en la historia y como tal, cobró la vida de muchas personas, de miles de personas, incluidos algunos conocidos personajes del show. Incluso alguien que nadie esperaba.

¿Quiénes murieron en la Batalla de Winterfell? La siguiente es la lista de los personajes que murieron en Game of Thrones 8x03:

1. EDD

Si bien las víctimas se contaron por miles desde un inicio, los personajes conocidos empezaron a caer algunos minutos después de empezar la batalla y el primero de ellos fue Eddison Tollett, el Lord Comandante de la Night’s Watch (Guardia de la Noche), Edd para los amigos.

Edd murió en los exteriores de Winterfell, cuando los muertos avanzaron. Cuando el hermano de la Night’s Watch rescató a Sam Tarly de un espectro, otro apareció por atrás y le clavó un puñal que acabó con su vida en cuestión de segundos.

2. LYANNA MORMONT

Contra todo pronóstico, Lady Mormont fue otra de las víctimas de la Batalla de Winterfell. La cabeza de la Casa Mormont fue asesinada cuando los espectros ingresaron a Winterfell. Lyanna se encontraba en el patio cuando ingresó un gigante reanimado por el Night King (Rey de la Noche), que primero la lanzó hacia un costado para después levantarla y aplastarla con sus manos, aunque antes de morir, Lyanna clavó un puñal en un ojo del gigante, que lo derribó en el acto. Lyanna después cayó y expiró rápidamente.

3. BERIC DONDARRION

El líder de la Hermandad sin Estandartes aguantó lo que pudo, pero cuando los espectros los acorralaron en el palacio principal de Winterfell, se sacrificó para que Arya pueda escapar. Beric fue apuñalado incontables veces y a pesar de los esfuerzos de la niña Stark para llevarlo con ella, su vida se apagó cuando parecían estar a salvo.

Según dijo Melisandre, Beric ya había cumplido el propósito por el que había sido resucitado más de una vez más por el Señor de la Luz y ese propósito parece haber sido salvar a Arya Stark.

4. JORAH MORMONT

Jorah Mormont eludió la muerte muchas veces desde que inició su carrera en Game of Thrones, pero no pudo escapar más de ella en la ‘Batalla de Winterfell’, donde entregó su vida para que Daenerys pueda cumplir su objetivo de reclamar el Iron Throne (Trono de Hierro).

Jorah participó de la primera ofensiva contra los muertos y sobrevivió a duras penas a lo largo de la batalla, pero en la recta final, cuando Drogon cayó y Daenerys terminó a mercedes de los espectros, prácticamente se convirtió en el escudo de su reina. Recibió una y otra estocada por ella y para cuando la batalla terminó, simplemente dejó de respirar en el regazo de la mujer a la que siempre amó.

5. THEON GREYJOY

El camino de Theon fue extraño, tan extraño que al final dio la vida por la casa a la que traicionó a pesar de haber sido su familia alguna vez.

Theon junto a los Hijos del Hierro se encargó del cuidado de Bran Stark, a quien el Rey de la Noche quería por encima de todo. Cuando Winterfell cayó y el Rey de la Noche llegó hasta el árbol arciano de la casa, Theon primero se despidió de Bran, quien le dijo que a pesar de todo había sido un buen hombre, y después cargó contra el enemigo. Pero su avance fue detenido y el rey lo atravesó con su espada por el estómago. Theon simplemente se desangró mientras el Rey de la Noche avanzaba hacia Bran.

6. EL REY DE LA NOCHE

Nadie podía creerlo. Winterfell había caído y no había más defensa por delante. El Rey de la Noche tenía a su disposición a Bran. Estaba sacando su espada para matarlo. Para acabar con el último Cuervo de Tres Ojos, pero cuando todo parecía perdido, cuando no había más esperanza, Arya Stark saltó y dio por terminada la batalla.

Tras ser salvada por Beric y reencontrarse con Melisandre, tal como como la sacerdotisa profetizó hace mucho tiempo, Arya salió de su escondite y de alguna forma avanzó entre espectros y White Walkers hasta llegar al Rey de la Noche, quien en primera instancia la atajó en el aire, pero en segunda no fue tan rápido.

Arya dejó caer su puñal y con su mano libre lo cogió en el aire y tan rápido como apareció, atravesó con el mismo al demonio, quien casi inmediatamente se desvaneció en el aire. Después de todo, se trataba de un puñal de acero valyrio.

Muerto el Rey de la Noche, los demás White Walkers corrieron la misma suerte, al igual que los espectros, incluido el Viserion reanimado. La guerra había sido ganada. Arya los salvó a todos.

7. MELISANDRE

Melisandre reapareció sin previo aviso y se convirtió en pieza clave para ganar la batalla. Primero levantó la muralla de fuego que protegió momentáneamente a la humanidad y después invitó a Arya Stark a cumplir su destino, sabiendo que se encontraba en el último día de su larga vida.

Cuando se reencontró con Ser Davos, le dijo que no había necesidad de ejecutarla, que no pasaría del amanecer, y dicho y hecho, ganada la batalla, Melisandre se desprendió de su collar mágico, caminó hacia el horizonte y murió mientras Seaworth no podía creer lo que veía. Melisandre había vuelto a ser vieja en su lecho de muerte.