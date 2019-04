Game of Thrones 8x03: Melisandre reaparece y tiene un rol fundamental en la batalla de Winterfell

Game of Thrones 8x03 | Melisandre tenía una advertencia. Tras conocer que quemó en sacrificio a la princesa Shireen, única heredera de Stannis Baratheon, Jon Snow le dijo que si volvía a Invernalia sería asesinada y, aunque, Ser Davos pidió permiso para ejecutarla por su crimen, se sometió a las palabras de Snow.

Pese a ello, la mujer roja que le sirve al 'Señor de la luz' regresa para ayudar con su magia en la 'Batalla de Winterfell'. Primero le pidió a Jorah Mormont que hable con los dothrakis para que eleven sus espadas en forma de hoz y estas se encendieron con fuego tras recitar unas palabras.

Aunque solo sirvieron como 'carne de cañón', los envalentonó por un momento. Una vez empezada la lucha y cuando todos los vivos empezaron a retroceder porque los caminantes blancos los vencían en números, levantaron una barricada que debía estar encendida con fuego con el objetivo de dejarlos fuera y los vivos protegidos.

Los troncos de la barricada no se prendían con nada, pues los poderes de 'El rey de la noche' lo congelaban todo. Una vez más, Melisandre invocó a su Dios y le dio la fuerza para encender toda la barricada, que no solo servía de protección al castillo, sino también como una referencia para Jon y Daenerys que volaban sobre los dragones.

Desde el cielo, ellos no podían ayudar con el fuego de los dragones porque no sabía dónde estaban ubicados.

A Ser Davos no le gustó su presencia, pero ella se adelantó: "No es necesario que me ejecutes, moriré antes del amanecer".

MELISANDRE Y EL DIÁLOGO CON ARYA

Más adelante, Melisandre sostendría un diálogo con Arya que la haría darse cuenta de su verdadera misión, asesinar al 'Señor de la noche'. Esto tras la muerte de Beric Dondarrion.

Melisandre: El Señor lo trajo de vuelta por un propósito. Ahora ese propósito ha sido servido.

Arya Stark: Te conozco.

Melisandre: Y yo te conozco.

Arya Stark: Dijiste que nos encontraríamos.

Melisandre: Y aquí estamos. Al final del mundo.

Arya Stark: Dijiste que cerraría mis ojos para siempre. También en eso tienes razón.

Melisandre: Ojos cafés, ojos verdes y ojos azules. ¿Qué le decimos al Dios de la Muerte?

Arya Stark: Hoy no.