Game of Thrones 8x02: ¿Cuál es el plan de Winterfell para vencer al "Rey de la Noche"?

La guerra está a punto de estallar en Winterfell. HBO publicó el domingo 21 de abril el segundo episodio de la octava temporada de 'Game of Thrones ', mostrando nuevamente la situación complicada que los vivos se encuentran para la batalla final.

Entre desafortunados encuentros, alianzas inesperadas y conflictos postergados, los habitantes de Winterfell ahora se preparan para la última batalla que tendrán para proteger sus tierras, una en la que muy difícilmente podrán salir victoriosos, ya que cada muerto se agregaría a las tropas de los "Caminantes Blancos".

¿Acaso habrá alguna posibilidad de que los vivos ganen esta batalla contra los no muertos? En este segundo capítulo, los mayores líderes de Winterfell se reunieron para idear un plan y así derrotar al "Rey de la Noche". Conoce aquí sus conclusiones.

¿Cuál es el plan de Jon, Daenerys, Sansa y Tyrion para vencer al “Rey de la Noche”?

En primer lugar, se escucha a Jon Snow comentando de las principales armas que tienen para enfrentar a los "White Walkers": Dragonglass y Acero Valyriano, ya que son las únicas que pueden dañarlos en combate.

No obstante, Jon menciona que son demasiados como para que su ejército pelee con ellos sin ningún tipo de estrategia. Él agrega que su enemigo no muere, no se detiene y no siente nada, confirmando que en una pelea justa no podrán ganar abriendo la pregunta de qué hacer a todos los presentes en la reunión.

El grupo comienza a discutir que la mejor estrategia es vencer al "Rey de la Noche", ya que si él cae también caerán aquellos a los que convirtió. Jaime Lannister se adelanta para decir que nunca se mostrará en la batalla de ser esto cierto, pero Bran le da la contra.

Bran argumenta que vendrá por él en un momento dado, ya que durante mucho tiempo ha perseguido a otros "cuervos" en el pasado. A su vez revela que el plan máximo del "Rey de la Noche" es conseguir la oscuridad eterna en toda Westeros.

Sam continúa su pensamiento de que esta oscuridad se refiere a la muerte, una en la que no quede ni siquiera los recuerdos de lo que estaba vivo. Por ello, su primer objetivo para lograr esto sería el asesinato de "El Cuervo", dueño de todo el conocimiento del presente y pasado, para borrar todo rastro de historia de la tierra.

Tyrion pregunta entonces cómo hará el "White Walker" para encontrarlo, y Bran les muestra sus cicatrices de una marca que dejó en su primer encuentro con él. Jon intenta protegerlo, pero Bran se posiciona firme en la decisión de usarse como carnada para atraerlo antes de que su ejército termine por eliminar a los vivos de Winterfell.

La segunda parte del plan llega de parte de Jon Snow, quien menciona que la batalla deberá desarrollarse lo suficientemente cerca para que los dragones de Daenerys puedan ir a ayudar a Bran si lo necesitara pero lo más lejos posible para que "El Rey de la Noche" venga a por él.

Arya pregunta si el fuego de dragón podría matar a un "Caminante Blanco", a lo que Bran contesta que no sabe la respuesta, porque nunca nadie lo había intentado. Jon Snow entonces los manda a todos a descansar, ya que se avecina la guerra final al día siguiente, algo confirmado por el avance del capítulo 3 de la temporada 8 de "Game of Thrones".