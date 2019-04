Game of Thrones 8x02: ¿qué pasará tras la última conversación de Sansa y Daenerys?

En ‘ A Knight of the Seven Kingdoms’, segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español), la relación de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Sansa Stark (Sophie Turner) parecía volverse algo más cordial, pero después de su última conversación es claro que ninguna dará su brazo a torcer.

Desde que Daenerys puso un pie en Winterfell Sansa se puso en su contra, y en cada oportunidad dejaba notar que siente respeto alguno por ella como su Reina. Por consejo de su fiel amigo Jorah Mormont, la ‘Madre de dragones’ decidió aclarar las cosas con la hermana de Jon (Kit Harington).

Al reunirse con ella le pregunta por qué Sansa está en su contra, la Dama de Winterfell le explica que cree que el amor que siente Jon por Dany puede nublar el buen juicio de su hermano y puede ser fácilmente manipulado. A lo que Targaryen responde que fue ella quien dejó su objetivo de vida, el Trono de Hierro, por unirse a la lucha de Jon.

Después de revelar que realmente está enamorada de Jon Snow, Sansa comienza a ceder y deja que Daenerys le tome la mano, pero cuando parecía que veriamos el nacimiento de una amistad la hija de Ned Stark hizo una pregunta incomoda: "¿qué pasará con el Norte después de la gran batalla?"

Sansa explica que el Norte luchó mucho para conseguir su libertad y no están dispuesto a perderla. Lady Stark fue tajante al decir que no volverán a hincar la rodilla por ningún rey. Antes que Daenerys pudiera responder, un sirviente le anuncia que un nuevo invitado llegó a Winterfell.

De pie ante Daenerys y Sansa aparece Theon Greyjoy expone que su hermana ha vuelto a las Islas de Hierro para recuperar su flota y ponerla al servicio de la Reina, pero que él volvió a Winterfell para pelear por la casa de los Stark. Le pide solicita permiso a Sansa, quien corre y lo abraza.

Esta conversación sumada a la verdad sobre el origen de Jon Snow hace poco probable una relación amistosa entre estas poderosas mujeres. Por la reacción de Daenerys no está en sus planes dejar libre al Norte cuando se siente en el Trono de Hierro.

¿Qué hará Sansa cuando descubra qué Jon el quien por derecho de sangre debe gobernar los Sietes Reinos? ¿Aún buscará que el Norte conserve su libertad o apoyará el reclamo de su hermano? Aunque Jon, o mejor dicho Aegon Targaryen, siempre ha dejado que no está interesado el poder.