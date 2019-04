Game of Thrones 8x02: ¿A qué hora y cómo ver episodio 2 de la última temporada ?

GAME OF THRONES 8x02 | JUEGO DE TRONOS | JON SNOW | Por el estreno de la octava temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos en español) HBO liberó su señal en Latinoamérica para que todos los fans puedan disfrutar del inicio del fin de la serie de fantasía; sin embargo, eso fue solo por el primer episodio de la última entrega, para el resto de capitulo las cosas vuelve a la normalidad, por eso los fanáticos se preguntan ¿cómo ver el segundo episodio gratis?

En América Latina, los nuevos episodios de Game of Thrones pueden verse a través de los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la aplicación HBO GO, servicio al que puedes acceder si pagas por el canal, aunque también puede adquirirse de manera independiente como aplicación, que tiene una prueba gratuita de un mes. Cabe mencionar que este servicio, en Estados Unidos se llama HBO Now.

Asimismo, los espectadores del Reino Unido pueden ver los nuevos episodios semanalmente en Sky o NOW TV, que ofrece una prueba gratuita de 7 días de pases de entretenimiento, y además cuenta con todas las temporadas anteriores.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú: 31.90 soles al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a HBO Go, no te desesperes, tienes a tu disposición más de una forma de ver la octava temporada de Game of Thrones en vivo online sin pagar nada.

Al igual que otros servicios de streaming, HBO GO ofrece un mes de prueba gratis para que puedas disfrutar su contenido sin ningún compromiso. Solo deberás usar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar la app.

Pero debes tener presente que antes de que se cumplan el plazo de 30 días, deberás cancelar tu suscripción a HBO GO, de lo contrario te empezarán a cobrar. ¡OJO! Para poder usar esta opción necesitarás vincular una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo.

Aunque si decides seguir gozando de este beneficio no solo podrás ver todas las temporadas de Game of Thrones , también podrás disfrutar del amplio catálogo de series y películas de la plataforma, que incluye exitosas producciones como Westworld y Big Little Lies.

¿EN QUÉ PLATAFORMAS PUEDO VER EL CAPÍTULO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Además de HBO GO, que es la app por excelencia del canal de televisión, existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Game of Thrones, incluida la última.

HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.



HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.



Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Game of Thrones, Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



HORARIOS PARA VER EL CAPÍTULO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones será estrenado el domingo 21 de abril a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL CAPÍTULO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Por lo visto en el tráiler del segundo capítulo de la temporada final de Game of Thrones , después del encuentro de Jaime Lannister y Bran Stark, el Matareyes será sometido a juicio, donde responderá por todos sus delitos, principalmente por la muerte del Rey Aerys II Targaryen y empujar a Bran de una torre de Winterfell.

En el tráiler del episodio que aún no tiene nombre Daenerys le dice a Jaime que “de niña, antes de dormir, mi hermano solía contarme sobre el hombre que asesinó a nuestro padre y de todas las cosas que nosotros le haríamos”. Probablemente la ‘Madre de dragones’ ordene que encierren a Jaime mientras decide qué hacer con él.

En tanto, Jon debe decidir qué hacer con la revelación de Sam: reclamar el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece, o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos.

Asimismo, después del último mensaje que el Rey de la Noche dejó en ‘Ultimo hogar’, el Norte debe prepararse para enfrentar a los White walkers y el ejército de muertos, pero cuentan con muy poco tiempo.