Game of Thrones 8x01: El reencuentro más esperado y dulce entre Jon Snow y Arya Stark [VIDEO]

¡Por fin! Terminó la larga espera para ver el inicio del fin, pues la octava temporada de Game of Thrones (GOT) será la última.

Luego de que el Rey de la Noche traspasa el muro montando a Viserion —dragón que resucita como un no muerto— y atacando con fuego la pared de hielo que antes parecía impenetrable, todo su ejército de caminantes blancos van rumbo al sur.

Jon Snow junto a Daenerys Targaryen —su ejército de Inmaculados, los Dothraki y sus dos dragones adultos— llegan a Invernalia, donde son recibidos por Sansa Stark, quien ha sido muy sutil al mostrar su desagrado hacia ella.

Después de plantear una estrategia para combatir contra el ejército de no muertos, Jon Snow se va hacia le icónico árbol donde lo sorprende Arya Stark . ¿Cómo me encontraste?, le dice él. Ella responde: "¿cómo sobreviviste a un puñal?". No lo hice, replica Jon.

Ella sonríe y corre hacia los brazos de su hermano, quien la carga y da vueltas como a una pequeña. Tras fundirse en un abrazo, ambos se muestran sus espadas. Arya le muestra a a aguja y Jon a su espada de acero valyrio.

Después de una breve conversación, Arya le dice que Sansa es la persona más inteligente que conoce y que no olvide que deben luchar por la familia Stark.