Game of Thrones 8x01: Kit Harington habla sobre el verdadero origen de Jon Snow

Al final del primer episodio de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) Bran le dice a Sam que es momento de que Jon conozca la verdad sobre su origen. Con esa misión Samwell se dirige a las criptas de Winterfell, donde Jon le ponía velas a la estatua de Ned Stark, después del respectivo abrazo, le cuenta que Daenerys Targaryen quemó a su padre y hermano, y lo que todos los fans esperaban: que sus padres son Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.

Jon le cuestiona si el padre que lo crío -Ned Stark- le mintió todos esos años, y Sam le cuenta que Bran vio cómo Lyanna le pidió a su hermano que ocultara la identidad de su hijo (Aegon VI) para protegerlo de la furia de Robert Baratheon. La escena culmina con Sam acongojado preguntado a Jon si ahora Daenerys será la que acepte la verdad y al igual que Jon renunció a ser Rey en el Norte por el bien de su gente ella renunciará al Trono de Hierro.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Kit Harington dijo que esta revelación es "la cosa más perturbadora del mundo" para su personaje. "Si Jon pudiera retroceder en el tiempo y decir: 'lo que sea que vayas a decir, no me digas', lo haría. Estaría feliz en la ignorancia".

"No es difícil de predecir, Jon, no hace muchas cosas inesperadas. Usted marca las escenas particularmente difíciles en las que tiene que concentrarse y esta fue una. Él descubre una información tan masiva. No solo descubre quién es su madre, sino que también está relacionado con la persona de la que está enamorado. Es difícil de interpretar para cualquier actor. No es una película de dos horas, sino ocho temporadas de interpretar a un personaje que se está enterando", explico Harington.

El actor de 32 años señala que Jon está muy enojado por esta noticia y que lucha por contenerse. "La clave para esto es que la audiencia ya lo sabe. Así que no es un shock para ellos. Con Jon, se trata de lo que dice: '¿Me estás diciendo que mi padre me mintió? Mi padre, el hombre más honorable que he conocido en toda mi vida, ¿lo dices? Por ese momento, Samwell no es nada para él. Jon rechazaría a este amigo y lo golpearía si estuviera tratando de mentirle sobre esto. Es bastante amenazador: me estás diciendo esto, es mejor que seas rey, claro, y si estás tratando de interpretarme, creo que esa era la forma de interpretar esa escena. Espero que lo haya sido”.

En cuanto a su reclamo de Trono de Hierro eso es algo en lo que Jon no está interesado. "Eso es lo que amo de Jon, su pureza. Él no lo quiere, el rey lo quiere. Él no quiere esa información del rey. Él no quiere saber. No tiene ambición por el trono. Él nunca quiso eso. El fin del mundo podría llegar pronto, pero al menos está enamorado de alguien y sabe quién es, y luego viene este golpe", comentó Harington a EW.

Por su parte, John Bradley, quien interpreta a Samwell explicó que "Jon siente que Sam está confundiendo el nombre de una de las personas más nobles que ha conocido y que toda su vida se basa en una mentira”.

"No lo tomó bien", agregó Bradley, "pero viniendo de alguien que no sea Sam, lo habría tomado peor".

Dave Hill, guionista de Game of Thrones habló con EW sobre los principales momentos del primer episodio de la temporada final, uno de ellos fue la revelación de origen de Jon. “Una de las cosas a las que Jon siempre se aferró es que al menos su padre es Ned Stark, este hombre increíblemente honorable. Ned era su ídolo mientras crecía. Ahora ‘mi padre no es mi padre, mi padre me mintió, y en realidad soy lo que menos quiero ser en este mundo: heredero del Trono de Hierro y rival de la mujer que amo’”.