No hay duda alguna que “Los Simpson” son una de las series más famosas del mundo, pero lo mismo es cierto con “Futurama”, creados por Matt Groening, era de esperarse que ambas series hicieran referencias las unas de las otras a lo largo de sus temporadas, pero al parecer “Futurama” llevó este hecho a un nuevo nivel con un oscuro homenaje.

“Futurama” se estrenó un 28 de marzo de 1999 con Groening y David X. Cohen a la cabeza, mostrando las aventuras de Phillip J. Fry, un repartidor de pizza que es congelado criogénicamente por error y despierta mil años en el futuro. Él vive diversas y alocadas aventuras junto a sus dos mejores amigos, Turanga Leela y el robot Bender Bending Rodríguez.

Mantener series tan largas en la televisión no es nada fácil, pero el equipo de trabajo de Groening entró en “Futurama” a creativos personajes, tramas interesantes y una escritura sólida que lo mantuvo al aire hasta el 2013. Entre episodios, sus guionistas también se daban el lujo de integrar alguna que otra referencia a los otros trabajos de su director.

Sin embargo, una pasó desapercibida por muchos años, o al menos hasta hace poco que un usuario de Reddit encontró la referencia, calificándola de macabra por lo que significaba. ¿Qué encontró exactamente y por qué pensó esto? Aquí te lo explicamos para que descubras si lo viste en la primera temporada de “Futurama”.

LA REFERENCIA DE “FUTURAMA” A “LOS SIMPSON” QUE POCOS NOTARON

El episodio en cuestión es el noveno capítulo de la primera temporada de “Futurama” llamado “Hell is Other Robots”. La historia se centra en gran parte en Bender, quien termina siendo adicto a la electricidad y busca ayuda para resolver su problema. Se une al Templo de Robotología y jura no volver a pecar a menos que desee arder en Robot Hell.

Sin embargo, es exactamente donde termina después de que Fry, Leela y sus demás amigos lo tientan con alcohol y prostitutas porque están cansados de su nueva actitud. Con la ayuda de Nibbler, Fry y Leela rastrean a Bender, descubriendo la ubicación del Robot Hell dentro de un parque de atracciones abandonado.

"Futurama" hace una oscura referencia a "Los Simpsons" y pocos lo notaron (Foto: Fox)

Durante su búsqueda, ingresan a una atracción destartalada llamada The Inferno, cubierta de llamas y huesos falsos. Los espectadores más detallistas pueden notar que también tiene un grosero garabato de un corazón con las iniciales “H.S. + M.B.” tallado en la pared.

En un primer momento esto no tendría ningún significado, pero considerando que es “Futurama” y la serie tiene varias referencias a “Los Simpsons”, el usuario de Reddit Utilititties publicó que las letras representarían a Homero Simpson y Marge Bouvier, lo que indicaría que ese garabato pasó cuando Homer y Marge estaban saliendo.

"Futurama" hace una oscura referencia a "Los Simpsons" y pocos lo notaron (Foto: Fox)

Si bien no es ningún secreto que el universo de "Los Simpson” y el distante siglo 30 de “Futurama” comparten una línea de tiempo, este sigue siendo un easter egg muy divertido para aquellos que no lo notaron en su momento, y es una prueba más de la profunda conexión que tienen ambas series.

Ahora, si se busca un significado más allá de lo mostrado en pantalla, es curioso que el lugar en donde se encuentra esta muestra de amor sea en un lugar llamado, literalmente, Infierno. ¿Podría ser el presagio del futuro que tuvieron Homero y Marge? ¿O simplemente es una referencia sin mucha importancia? Solo su creador, Matt Groening, lo sabe.