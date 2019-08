Friends: el séptimo amigo que nunca salió a la luz. La historia del policía Pat

A poco menos de un mes para el 25 aniversario de ' Friends ' , se han revelado algunos detalles de la serie de televisión que muy pocos sabían, como por ejemplo la historia de Pat el policía, el personaje que nunca pudo ser y pudo haberse convertido en el séptimo amigo de la serie.

¿Quién era el policía Pat? En el libro recopilatorio "Generation Friends" de Saul Austerlitz, él comenta en una crónica como la NBC le pidió a los showrunners Marta Kauffman y David Crane agregar un personaje secundario mucho mayor a los que ya se proponían para la serie.

En esos momentos el programa de televisión se estaba llamando "Friends Like Us", y la idea de agregar a un personaje mayor era para atraer a un público más maduro hacia el show, uno que no se identificara con el grupo de amigos que estaba en sus 20’s.

La idea no fue bien recibida por los escritores, quienes no estaban muy convencidos de que funcionaría este personaje. Fue así que nació "Pat the Cop" (Pat, el policía), sin embargo el guion no terminaba de cuadrar sus apariciones e incluso se hizo un casting para encontrar al actor perfecto para el personaje.

"Los escritores hicieron el intento con una buena intención, incluso abrieron una selección para el rol, pero odiaron el guion resultante y le rogaron a la NBC que dejaran la idea de lado. Si la NBC 'eliminaba' a Pat, ellos harían que los seis protagonistas de Friends tengan padres con notables roles de apoyo para atraer a la audiencia más madura. Al final, la NBC accedió y Pat el policía no fue más", comenta Austerlitz en su libro.

Al final, esta fue una de las mejores decisiones de la cadena para la serie, ya que muy pocos seguidores pueden imaginar a "Friends" con un personaje más unido al grupo, en especial si es uno mayor que podría generar controversia por los choques generacionales.