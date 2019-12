Una triste Navidad. Allee Willis, la compositora de la canción de ‘Friends’ —una de las series más exitosas del mundo—, murió este miércoles a los 72 años a causa de un paro cardiaco.

La ganadora de un premio Grammy y nominada a premios Emmy coescribió el tema ‘I’ll be there for you’ ('Estaré ahí para ti’ en español) la entrada musical de la famosa serie Friends. En 2018 fue introducida en el Salón de la fama por su largo aporte musical en TV.

Otros temas que también fueron reconocidos y en los que ayudó a componer son los de la banda Earth, Wind & Fire: September y Boogie Wonderland. En su trayectoria ganó dos premios Grammy: uno por el soundtrack de la película Beverly Hills Cop y otro por el musical The Color Purple.

Allee Willis logró vender más de 60 millones de copias con sus composiciones.