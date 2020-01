Los fanáticos de “Friends” han encontrado muchas maneras de seguir hablando de su serie favorita a lo largo de los años, y el 2020 no ha sido la excepción. Si bien este nuevo año acaba de comenzar, una estrella del programa de televisión rompió Internet con un comentario haciendo referencia a un episodio de la décima temporada del icónico sitcom.

En el episodio titulado “The One With the Cake”, Chandler y Mónica se encuentran molestos por perderse un viaje romántico debido a la fiesta de cumpleaños de Emma, la hija de Ross y Rachel. Cuando Ross le dice a la pareja para que graben un mensaje para la pequeña, quien podrá ver el video cuando cumpla 18, la pareja comienza a hacer de las suyas.

“Hola Emma. Es el año 2020. ¿Sigues disfrutando de tu siesta?” comenta Chandler a la cámara en tono burlón. Mónica responde, “somos tu tía Mónica y tu tío Chandler, por cierto. Puede que no nos reconozcas porque no hemos hablado con tus padres en 17 años,” finaliza ella a la vez que su esposo dice un par de comentarios sarcásticos sobre su matrimonio fallido por haber asistido a su cumpleaños.

Noelle Sheldon, quien actuó como Emma en el show junto a su hermana gemela Cali, hizo alusión a esta broma en un post de Instagram por año nuevo: “recién me levanto de la mejor siesta de mi vida, ¡feliz 2020!” reza su publicación junto a una foto donde ella se encuentra en la icónica tienda de café de “Friends” evidenciando que lo hizo con Photoshop.

Tanto ella como su hermana no se han alejado del mundo de la actuación y los fans las recuerdan con mucho cariño por su participación en “Friends”, así que siempre que pueden las acompañan en sus nuevos proyectos como lo fue la última película en la que participaron, “Us” de Jordan Peele.

Si bien por un lado el 2020 haya marcado el fin de la gran siesta de Noelle Sheldon y el cierre de la broma que hizo Chandler hace tantos años, lo cierto es que también el nuevo año ha significado un gran cambio en el modo que los más veteranos seguidores de la serie la disfrutan, ya que ha dejado de estar disponible en el catálogo de Netflix.

El año pasado WarnerMedia anunciaba que tendría su propio canal de streaming digital, HBO Max, que acarrearía con los derechos exclusivos del show de televisión. Desde el 1 de enero del 2020, Friends ha dejado de estar disponible en Netflix para pasar a esta nueva página oficialmente.

Sin embargo, la misma comenzará a estar operativa en mayo del 2020 en Estados Unidos y se irá abriendo paso ese mes a otros países de Europa. En Latinoamérica se espera que llegue a partir del 2021 y tendría un costo aproximado de 17 dólares al mes en su paquete más básico.

Todo indica que WarnerMedia está planeando inicialmente mantener sus otros servicios de streaming como HBO Now, pero que posteriormente HBO Max absorbería todo su catálogo para ofrecer en una sola página todo el contenido original que la casa productora ha planeado para sus usuarios.