Este 2019, “Friends” celebra su aniversario 25 celebrándolo con una serie de actividades en todo el mundo. Y dentro de estos eventos figuró un panel en el Festival Tribeca TV en Manhattan, donde participaron sus creadores.

Como en otras ocasiones, durante la charla se consultó si existiría una reunión de “Friends” con la finalidad de hacer una nueva temporada, lo que volvió a ser descartado de forma rotunda, al igual que una nueva versión.

"No haremos un show de reunión, no haremos un reinicio", dijo Marta Kauffman, cocreadora y productora ejecutiva de la serie.

Según Kauffman, “el programa fue sobre ese momento en la vida cuando los amigos son su familia", por lo que no tendría sentido volver a juntarlos, además agregó que un reinicio no podría superar lo que hicieron.

Por su parte, Kevin Bright, productor ejecutivo de la serie, tomó el tema con mucho humor y les comentó a sus compañeros de panel que sí deberían reiniciar, a lo que recibió como respuesta “buena suerte con eso”.

Hay que precisar que los creadores de “Friends” fueron invitados al festival para comentar la proyección de los episodios restaurados en 4k "The One with the Embryos" y "The One Where Everyone Finds Out", considerados por muchos críticos y fans como los mejores de todas las temporadas.

Uno de los temas comentados en la charla también fue la relación entre Mónica y Chandler, que en un inicio no estaba pensada como una situación que se convertiría en una relación a largo plazo.

"Nunca pensamos en Monica y Chandler (…) pero la reacción de la audiencia fue tan fuerte y su química fue tan buena que finalmente tuvimos que escuchar el programa. Sabíamos que habría una relación real ahí ", dijo Kauffman