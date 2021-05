“Friends” fue la serie que siguió a un grupo de neoyorquinos de entre veinte y treinta años, concluyó en 2004 después de 10 temporadas. Ver a los seis miembros principales del elenco volver a estar juntos para discutir su tiempo en el programa es realmente raro. En los últimos años, a los periodistas generalmente se les ha dicho que no hagan preguntas a Friends cuando entrevistan a las ex estrellas del programa.

“Friends” culminó su transmisión hace 17 años y desde entonces los fanáticos no pararon de reclamar el regreso de Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross y Joey, ya sea en una nueva serie, película o reencuentro. Sus pedidos fueron escuchados y HBO Max será el encargado de la esperada reunión del elenco.

Después de los retrasos y la espera, “Friends: The Reunion” finalmente se estrenó el jueves 27 de mayo de 2021 en HBO Max. Tal como se adelantaba en el tráiler, los protagonistas de “Friends” hablaron sobre lo que supuso el programa para sus carreras, repasaron guiones antiguos y repitieron su mítica noche de juego de preguntas en el plató original de la famosa sitcom.

A tantos años de su estreno es un hecho que los actores de la gran serie que marcó generaciones hayan cambiado tanto física como mentalmente. Para los fans de la sitcom fue una gran nostalgia volver a verlos juntos y revivir momentos del pasado. Aquí te dejamos un antes y después de cada uno de los protagonistas de “Friends”.

LOS ACTORES DE “FRIENDS” ANTES Y AHORA, EL CAMBIO TRAS 27 AÑOS DEL ESTRENO DE LA SERIE

1. Matt LeBlanc interpretó Joey Tribbiani

Inicialmente, la serie iba a llamarse Insomnia Café, Friends Like Us, Across the Hall o Six of One, pero en 1994 se presentó como Friends en la première. (Foto: Montaje)

Matt continuó actuando y protagonizó tanto programas como episodios, “Man with a Plan” y el efímero spin-off de “Friends”, Joey. También apareció en episodios de “Web Therapy”.

2. Lisa Kudrow interpretó Phoebe Buffay

Lisa Kudrow, mejor conocida como Phoebe Buffay, no era fanática de la guitarra. (Foto: Montaje)

Después de “Friends”, Lisa produjo y protagonizó programas como “The Comeback” y “Web Therapy”. También apareció en “Feel Good”, “BoJack Horseman”, “Easy A”, “Long Shot”, “Booksmart”, “Neighbors”, “Space Force”, “Human Discoveries”, “Scandal” y más.

3. Matthew Perry interpretó Chandler Bing

Matthew Perry, quien interpreta a Chandler, batalló con adicciones durante la producción del show. (Foto: Montaje)

Matthew también ha seguido actuando desde que terminó “Friends”. Al igual que sus coprotagonistas, ha aparecido en el programa “Web Therapy” de Lisa Kudrow, junto con películas y programas como “17 Again”, “Mr. Sunshine”, “Go On”, “The Good Wife”, “The Odd Couple”, “Studio 60″ en “Sunset Strip” y más.

4. Courteney Cox as Monica Geller

En el mundo, existen cafeterías inspiradas en Central Perk Café. (Foto: Montaje)

Después de “Friends”, Courteney pasó a protagonizar “Cougar Town” y “Dirt”. También ha aparecido en las películas ”Web Therapy”, “Scrubs”, “Shameless” y “Scream”.

5. David Schwimmer as Ross Geller

Bruce Willis apareció en gratis en Friends después de haber perdido una apuesta con Matthew Perry. (Foto: Montaje)

Después de “Friends”, David apareció en “The People”, “O.J. Simpson: American Crime Story”, “Big Nothing”, “Web Therapy”, “Inteligencia”, “Feed the Beast”, “Madagascar” y “Will & Grace”. También hizo su debut teatral y como director en los años posteriores al final de la comedia.

6. Jennifer Aniston as Rachel Green

Jennifer Aniston estuvo a punto de no participar en la última temporada pues, debido a su creciente fama, vivió un momento de incertidumbre y confusión, y sentía que ya no había mucho de Rachel en ella. (Foto: Montaje)

Desde “Friends”, la carrera de Jennifer se ha disparado de la mejor manera posible. Es mejor conocida por su trabajo en “The Good Girl”, “Just Go With It”, “Bruce Almighty”, “Marley & Me”, “The Breakup”, “Cake”, “We Are the Millers”, “The Morning Show”, “Horrible Bosses”, “Dumplin” y mucho más.