Carmen Villalobos vive su mejor momento. La actriz colombiana acaba de casarse con su novio después de 11 años de relación y la serie que protagoniza, “El final del paraíso” es una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos de Telemundo. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron el 18 de octubre pasado en Cartagena, en una ceremonia junto al mar.

Tras su boda, la feliz pareja de esposos compartió fotografías de sus días más románticos en Madrid, primera ciudad europea donde dieron inicio a sus días de relajo, paz y sobre todo, amor. Allí, además de disfrutar de la gastronomía y arquitectura de la capital española. Villalobos se encontró con una inesperada persona: María Fernanda Yepes, ‘la Diabla’ en “Sin senos sí hay paraíso”.

Pese a que nunca se han considerado mejores amigas, siempre han expresado que hay admiración y cariño entre ambas desde que encabezaron en 2008 la exitosa telenovela de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”.

“Amigos de verdad, cómo los extrañamos [en la boda], pero gracias por celebrarnos acá. Los queremos", escribió Villalobos junto las fotografías que compartió en Instagram.

Carmen Villalobos compartió esta foto en su viaje a España. (Foto: Instagram)

Por su parte, Yepes también compartió una fotografía con Carmen, y junto a ella escribió: “Lo que yo quiero a esta señorita no tiene nombre ni apellido. La adoro como ella ni se lo imagina, nuestro cariño es de esos puritos y de verdad. No somos las mejores amigas ni las que más nos hablamos, ni las que más compartimos pero desde que la vida nos puso en el camino hace algunos años atrás siempre que nos vemos nos damos ese mismo abrazo y nos sacamos esa misma sonrisa”.

María Fernanda Yepes subió esta imagen del reencuentro con Carmen Villalobos en España. (Foto: Instagram)

Como recordarás, María Fernanda Yepes se dio a conocer por su papel co-protagónico de Jessica ‘la Diabla’ en “Sin senos no hay paraíso” y por protagonizar la serie colombiana “Rosario Tijeras”.

¿POR QUÉ MARÍA FERNANDA YEPES NO VOLVIÓ COMO ‘LA DIABLA’ EN LA FICCIÓN?

Pese a que la convocaron, María Fernanda no volvió para interpretar a la villana de la producción de Telemundo después de su emisión original, siendo reemplazada por su compatriota Majida Issa, quien realizó un trabajo excepcional en las tres primeras temporadas de “Sin senos sí hay paraíso”.

En julio de 2018, Yepes publicó en su cuenta oficial en Instagram una foto en la que explicó los motivos que la llevaron a no continuar en el proyecto. “Por cuestiones de tiempo no pude aceptar entrar a esa nueva temporada, que reviviría la historia 10 años después. Tenía en ese momento un guayabo por no poder estar ahí, que ustedes ni se alcanzan a imaginar”, señaló la actriz.

“Solo me quedo con ese día que me la encontré a ella (sin conocerla) [a Majida Issa] para desearle toda la suerte y decirle que tenía en sus manos una joya de personaje, y que el mundo la iba a amar. ¡Y así fue!”, agregó aquel entonces.