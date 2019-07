'El final del paraíso': ¿Qué pasó con María Fernanda Yepes, la 'Diabla' original de Sin senos no hay paraíso?

Sin senos no hay paraíso (2008) fue una telenovela de producción conjunta de Colombia y Estados Unidos por RTI Televisión para Telemundo . La misma se convirtió rápidamente en un éxito hasta generarse varias secuelas para la cadena de televisión, y ahora espera su presuntamente última temporada titulada "El final del Paraíso".

Sin embargo, una duda ha renacido por este anuncio, ya que muchos recuerdan a ' La Diabla' original, el principal personaje antagónico de la franquicia, que fue interpretado en sus primeros años por la actriz María Fernanda Yepes, juntando ocho años dentro del papel para el proyecto televisivo.

De hecho, ella fue casi la única del elenco original que durante la segunda parte no regresó a su personaje, ya que fue reemplazada por Majida Issa y ahora la misma cederá el puesto a Kimberly Reyes para la última fase de la telenovela.

¿Qué pasó con María Fernanda Yepes? ¿Por qué no regresó a la telenovela? Se dice que para la producción de esta última producción, el mismo escritor Gustavo Bolívar y miles de fans han estado animándola a vestirse una vez más como "La Diabla", pero nada de esto funcionó.

La misma actriz realizó una publicación oficial explicando todo lo que sucedió en su Instagram personal a modo de TBT. En ella, aparece junto a Majida Issa, dándole todo el crédito por el crecimiento del personaje tan querido por los fans:

"¡Bueenoo! Ahí les va, lo prometido es deuda. Porque ustedes que son el público, lo pidieron. TBT de SSNHP Y empiezo el encabezado con la mismísima diabla actual y la que al final se ha llevado todo el merecimiento y aplausos por llevar este personaje por todo lo alto. La excelente actriz Majida Issa," reza la publicación en Instagram.

"Y voy a empezar esta historia contándoles el día que me tomé esta foto con ella. Eran los premios tv y novelas 2016. Estaba por estrenarse la 2 temporada de SSHP. Yo por cuestiones de tiempos, no pude aceptar entrar a esa nueva temporada que reviviría la historia 10 años después. Tenía en ese momento un 'guayabo' por no poder estar ahí, que ustedes ni se alcanzan a imaginar."

Ella continúa su mensaje reconociendo que le dio mucha pena el salir de la serie en un momento en donde priorizó otros proyectos, pero le dio más pena aún saber el éxito que había cosechado la telenovela con su continuación:

"Solo me quedo ese día que me la encontré a ella (sin conocerla) desearle toda la suerte y decirle que tenía en sus manos una joya de personaje, y que el mundo la iba a amar. ¡Y así fue! Y me alegré profundamente, luego sale el aire la serie, luego la otra temporada, y la otra...y sus mensajes no se hicieron esperar: que por que no había estado, que por que ya no estaba en el personaje etc...Y más 'guayabo' me dio por que la serie se volvía cada día más exitosa."

Luego, la actriz continúa mencionando la oferta que le llegó para la cuarta temporada de "Sin Senos Sí hay paraíso" que ahora se titula "El Final Del Paraíso". Para pena de los fans, no entra en mucho detalle sobre qué le hizo tomar la decisión final de no participar tampoco en estos capítulos:

"Después por azahares del destino, llega a mí, nuevamente la oportunidad de regresar a la serie, cuando Maji decide no continuar con su personaje. Y ahí va el porqué de mi TBT y este post. Muchos de ustedes me preguntan a diario si voy a regresar a la 4 temporada. Siento decirles chicos que esto no va a ser posible. Algunas decisiones personales me llevaron a tomar esta final decisión (perdón chicos). Con esto quiero decirles que fue muy difícil decir NO y que el 'guayabo' sigue en mi corazón ya que esta diablilla me dio muchas alegrías."

Finalmente, Maria Fernanda Yepes agradece a Gustavo Bolívar por crear una serie tan maravillosa, esperando que más adelante pueda juntarse con otras grandes actrices con las que compartió pantalla:

"Y aprovecho este escrito para darle las gracias de corazón a el genio creador de esta gran historia: Gustavo Bolívar, y por hacerme esa linda invitación. Esta vez no pudo ser (tu sabes por qué) pero sé que algún día nos vamos a desquitar. A Fox Telecolombia gracias por contar conmigo. A mi maravillosa y fantástica Carmen Villalobos que adoro con el alma, decirle que siempre la extrañaré y espero que algún día la vida nos vuelva a juntar en un proyecto. A mis chicas del barrio, las extraño forever" finalizó su mensaje en la red social.

Como se sabe, para cuando la producción de la segunda temporada de "Sin Senos no hay Paraíso", Yepes dijo en exclusiva a People en Español que fue un golpe muy duro no participar para la continuación de su personaje, ya que cuando la llamaron para el papel, ella ya estaba produciendo "La Viuda Negra" y los tiempos no se adecuaban con ambos trabajos.

Al final, ella confesó que siempre ha sentido un gran amor por sus seguidores, quienes día a día le expresan su gratitud por haber hecho de "La Diabla" original en la primera temporada de la franquicia. Hoy a sus 38 años, continúa su carrera como actriz en la pantalla chica y es muy cotizada en el mercado.