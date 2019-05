Final de Game of Thrones: ¿Bran Stark lo manipuló todo desde que fue 'El cuervo de los tres ojos'?

Final de Game of Thrones 8x06 | Se estrenó el último episodio de ' Game of Thrones ', una de las series más importantes y aclamadas de la última década, y con este pareciera que se confirmaron algunas teorías que se habían tejido en torno a la serie.

Pero la teoría que más llamó la atención tenía como principal protagonista a uno de los personajes más ignorados por muchos, Brandon Stark, el último hijo varón de Ned Stark, quien desde el principio de la serie quedó postrado a una silla, al perder el uso de sus piernas.

El personaje de Bran Stark tuvo un giro inesperado en el momento en que este cayó en la cuenta de los poderes de cambiapieles y vidente que lo llevaron a convertirse en el 'Cuervo de los tres ojos', una especie de depositario de toda la historia de los hombres en el universo de 'Game of Thrones'.

Estas habilidades le permitieron no solo conocer el pasado, presente y futuro de todos los reinos, sino también anticiparse a los resultados o simplemente manipular lo necesario para que estos eventos aparentemente ocurrieran cómo él quisiera.

Este tuvo su principal indicio cuando el propio Bran le entrega la daga de acero Valyrio a Arya, misma arma con la que su hermana acabaría con el 'Rey de la Noche'.

Sin embargo, otros indicios que llamaron la atención con el estreno de este último episodio fue el pequeño diálogo que Tyrion tuvo con Bran en el momento en el que todos lo eligieron Rey de todos los reinos.

¿POR QUÉ CREES QUE VINE HASTA ACÁ?

Luego de que todos aprobaran al nuevo rey, Tyrion le hace saber a Bran que era consciente de que este no quería ser rey, pero que era necesario. A lo que Bran contesta con un sorprendente: "¿Por qué crees que vine hasta acá?".

Con estas palabras, todo parecería indicar que 'Bran Stark', el 'Cuervo de los tres ojos', no solo lo sabía todo, también sabía lo que iba a pasar y simplemente no dijo ni hizo nada para no alterar los hechos que lo llevarían finalmente al trono.