En 1988, la novela venezolana Abigail cambió la vida de sus protagonistas, Fernando Carrillo y Catherine Fulop. Los actores obtuvieron un éxito descomunal que les dio proyección internacional a sus carreras y, además, se enamoraron en el camino. La pareja se casó y estuvieron cuatro años juntos, sin embargo se separaron en 1994.

Por esa época, Fernando Carrillo era considerado uno de los galanes favoritos de las telenovelas. Por su parte, Catherine Fulop empezaba a brillar con una prometedora carrera. Tras protagonizar “Abigail”, ambos actores siguieron filmando telenovelas en Venezuela y en 1994 se establecieron en Argentina para rodar “Cara bonita”. Ese año de separaron y sus vidas y carreras siguieron caminos diferentes.

Fernando Carrillo y Catherine Fulop fueron una de las parejas más mediáticas de la televisión, lo que despertó el interés del público por su vida privada. Existieron varios comentarios entorno a su relación, uno de ellos fue que el actor venezolano le fue infiel a su expareja el mismo día de su matrimonio.

FERNANDO CARILLO LE FUE INFIEL A CATHERINE FULOP EL MISMO DÍA DE SU BODA

Aunque ya han pasado 28 años desde que se separaron, Fulop habló sobre esta etapa de su vida y confirmó que Fernando Carrillo le fue infiel el día de su casamiento por civil. Y fue el mismo el actor venezolano quien confirmó la traición.

“Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás”, señaló la actriz. “Me lo dijo en la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva a partir de que nos casamos por Iglesia”, dijo para el programa “Podemos Hablar”.

Catherine contó que el propio Carrillo fue quien le reveló la infidelidad. "Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa", dijo. "Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban, entonces me lo contó para empezar desde cero, ya que nos habíamos casado", explicó la actriz.

Fernando Carillo y Catherine Fulop se casaron en 1990 pero terminaron divorciándose en 1994 (Foto: Twitter)

En 2016, Carrillo estuvo en un programa y también dio detalles de este tema: "Tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil, vivíamos cada uno en su casa; y vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos".

El actor trató de justificarse y señaló que su infidelidad “fue porque su vecina lo estaba buscando desde varios meses”. Además, dijo que trató de ser sincero con Fulop porque quería que su matrimonio dure.

“En esa noche de bodas le dije: mi amor, quiero empezar de cero. Pero lo hice desde un lugar puro y de amor. Ella me lo perdonó cuatro años”, añadió.

En la actualidad, Fernando Carillo y Catherine Fulop mantienen una relación cordial (Foto: Instagram)

