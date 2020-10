Falsa identidad 2 ha dejado en estado de shock a todos sus fanáticos al mostrar la muerte de ‘Isabela'. La salida de Camila Sodi de la serie ha generado gran revuelo en las redes sociales, ya que esta no es la primera vez que Telemundo decide ‘matar’ a uno de sus personajes principales.

Todos esperaban que Diego junto a Victoria logren rescatar a la Chavelita, sin embargo, el final fue trágico, ya que el terrible desenlace que ha tenido el personaje principal ha sorprendido a más de uno y ha mostrado la dura realidad que viven millones de ilegales en la frontera de México.

No cabe duda que este inesperado giro en la historia de Falsa Identidad 2 cambiará por completo la trama de la serie, ya que Dulce María será la actriz que pasará a ser la nueva protagonista de esta historia de Telemundo.

La muerte de Isabel ha dejado en estado de shock a todos los seguidores de Falsa identidad 2 (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE QUE MURIÓ EL PERSONAJE DE CAMILA SODI?

Isabela fue drogaba y enviada a la casa de ‘Don Mateo’. El hombre no dudó en golpearla y torturarla para que le diga donde se encuentra su pequeño nieto y a cambio de esa información ella iba a conservar su vida, pero sería una pesadilla, ya que fue enviada junto a otras personas como esclava a una de las maquilas en la frontera de México y Estados Unidos.

Es así que varios camiones con personas salieron desde el rancho de ‘Don Mateo’, pero fueron intervenidos por Diego y Victoria. Ambos querían rescatar a Isabela, así que se armó una balacera en una de las carreteras de México, sin embargo, no lograron encontrar a la Chavelita en ninguno de estos trailers.

El camión donde iba el personaje interpretado por Camila Sodi fue dejado en medio del desierto y las altas temperaturas del lugar hicieron que cada minuto sea peor, ya que uno a uno las personas fueron muriendo deshidratadas y asfixiadas.

Isabela se encontraba al igual que todos, buscando la forma de poder sobrevivir, sin embargo, nada sirvió, ya que poco a poco se le fue esfumando la vida, así que empezó a delirar y antes de morir vio a su hija Amanda y dijo: “Algo bonito eres tú, mis hijos, Diego, mi familia".

Finalmente llegó la policía, pero no se logró ver que fue lo que pasó con Isabela hasta el reciente capítulo 18, donde Diego y Victoria van en busca de la Chavelita al hospital a donde llegaron todas las víctimas y al no tener respuesta fue a la morgue con la esperanza de que no se encuentre ahí, pero la realidad fue otra, ya que Isabel se encontraba tendida en una de esas frías camillas.

Diego no puede creer que Isabela está muerta (Foto: Telemundo)

Diego rompe en llanto y no acepta la dura realidad, así que en medio de su desesperación quiso llevarse el cadáver de su esposa, pero fue detenido por los agentes de seguridad.

Como era de esperarse, este suceso generó gran revuelo entre los seguidores de la ficción. “Eso fue muy triste” o “no me gustó que ella muriera, se suponía que era la protagonista”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron recientemente las redes sociales.

NUEVA PROTAGONISTA

“Prepárense porque esta muerte lo cambiará todo en Falsa identidad”, se anunció el pasado miércoles desde la cuenta de Instagram de la serie. Aunque nadie se esperaba este trágico desenlace, la llegada de Dulce María a la historia dejaba entrever que algo así podía suceder. La exRBD se convierte sin Camila en la nueva protagonista de Falsa identidad.

La muerte del personaje de Camila Sodi le da un giro inesperado a la trama (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HA DICHO CAMILA SODI SOBRE LA MUERTE DE ISABEL?

La actriz Camila Sodi asegura que grabar la muerte de su personaje en Falsa Identidad 2 fue “muy doloroso” y relata cómo vivió todo el equipo este momento en el que Luis Ernesto Franco también hizo gala de su talento como actor.

“No pensé que iba a ser tan dura, estábamos todos en ese camión asfixiándonos, era como si lo estaríamos haciendo de verdad”, contó en entrevista en “Un nuevo día”.

“Cuando estoy muerta y el güero llega a la morgue y ve mi cuerpo en la plancha y se pone a llorar. Primero se vomita y luego se pone a llorar. Yo dije, por favor no quiero llorar por que estoy muerta, también me dio mucho asco”.

“Todos los temas que hemos tocado en esta segunda temporada, hasta donde me toca a mi, son temas muy fuertes y dolorosamente reales”, finalizó la actriz.