Camila Sodi y Luis Ernesto Franco regresan con “Falsa identidad” 2 a través de las pantallas de Telemundo. A esta nueva entrega se sumarán nuevos personajes como el de Dulce María que encarnará a una valiente abogada que buscará justicia y no le importará enfrentarse al más poderoso de México. El estreno será el próximo 22 de septiembre las 10:00 PM, hora del Este en Estados Unidos.

La segunda temporada de la serie será ambientada dos años después del final de la primera entrega, que culminó con la huida de Diego e Isabel y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Don Mateo.

La familia se encuentra bajo el Programa de protección de Testigos de los Estados Unidos, pero un terrible suceso hará que ellos renuncien a todo para regresar a México para enfrentarse a viejos y nuevos enemigos.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN FALSA IDENTIDAD 2?

CAMILA SODI ES ISABELA FERNÁNDEZ

Isabela Fernández ahora se llama Lisa Dunn (Foto: Telemundo)

Isabela Fernández ahora se llama Lisa Dunn y ha tenido una vida muy tranquila durante los últimos dos años. Ella se siente muy tranquila bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, su tranquilidad es interrumpida cuando Diego debe regresar a México en busca de su madre.

LUIS ERNESTO FRANCO ES DIEGO HIDALGO

Diego no puede adaptarse a su nueva vida y regresará a México (Foto: Telemundo)

A diferencia de Isabel, Diego no lográ adaptarse a su nueva vida e identidad en Estados Unidos. Pero una llamada hará que cambie de decisión y renuncie a los beneficios del FBI para regresar a México en busca de su madre que ha desaparecido y aquí se encontrará con dos personajes que lo harán reflexionar y buscará venganza.

SAMADHI ZENDEJAS ES CIRCE GAONA

Circe hará pagar a todos sus enemigos por la muerte de su novio (Foto: Telemundo)

Circe ha decidido iniciar una nueva vida alejada del narcotrafico, así que decide casarse para formar una familia, pero su mayor sueño es roto, ya que en el día de su boda, matan a su novio y esto hará que ella tome venganza contra todos los que le han destruido la vida.

DULCE MARÍA ES VICTORIA LAMAS

Dulce María será una abogada que buscará justicia (Foto: Telemundo)

Victoria es una mujer que lucha por ayudar a su comunidad, así tenga que pelear contra el gobierno o el propio Don Mateo. Se identifica con Diego de una manera que nunca lo ha hecho con nadie más ya que no solo tiene sus mismos ideales, sino que lo mueve la misma sed de hacer justicia.

SONYA SMITH ES FERNANDA VIRRUETA

Fernanda tiene miedo de que ubiquen a su hijo, pero finalmente, sucede lo que tanto temor tenía (Foto: Telemundo)

Fernanda vive con el miedo de que alguien vaya a descubrir la nueva identidad de su hijo, al que le ruega que deje de comunicarse con ella, pero lo que nunca llega a imaginar es que Don Mateo la interceptaría y la secuestraría para usarla como señuelo para atrapar a Diego y recuperar a sus nietos.

EDUARDO YÁÑEZ ES MATEO CORONA

Don Mateo quiere vengarse de Isabel y recuperar a sus nietos (Foto: Telemundo)

Tras quedar libre después de un corto periodo en la cárcel, Mateo toma el lugar de Gavino Gaona como el delincuente más peligroso de Sonora y se replantea el negocio de la trata de blancas. En un principio es Aliado del Buitre, pero gracias a Circe terminan siendo enemigos.

BARDIE CASILLAS ES AMANDA CORONA

Amanda aprenderá a la fuerza la realidad en la que vive (Foto: Telemundo)

Amanda no se adapta a su nueva vida y no le perdona a su madre y Diego que no le hayan permitido despedirse de su padre. La muchacha se escapará para regresar a México, pero se topará con una dura realidad.

CHECO PEREZ CUADRA ES RICARDO CORONA

Ricardo es muy apegado a Isabel y siempre ha querido mucho a Diego (Foto: Telemundo)

Ricardo es un niño inocente, inquieto y vivaz que ha superado la muerte de su padre y se ha adaptado perfectamente a la vida en Estados Unidos. Es muy apegado a Isabel y siempre ha querido mucho a Diego. Extrañará mucho a su hermana Amanda cuando ella huya a México.

MARCO DE LA O ES EL BUITRE

Es Un guachicolero sangiento y se vengará de Diego por denunciarlo (Foto: Telemundo)

El buitre es un hombre hombre sumamente agresivo, visceral y el guachicolero número uno de Sonora. Confabulado con su padre, Plácido, e hijo, Benito, roban a diestra y siniestra, someten a la gente, y venden la gasolina a precios elevados. Él también buscará vengarse de Diego por haberlo delatado.

OTTO SIRGO ES EL APA

Es padre del líder de una de las bandas delictivas más peligrosas del país (Foto: Telemundo)

Plácido, a diferencia de su hijo, ‘El Buitre’, es un hombre de aspecto más moderado. Trabajó la mitad de su vida para una empresa. Le dicen ‘el apa’ porque cuando estaba en la planta a todo mundo les decía ‘mijos’ y además por ser ahora el mero padre del líder de una de las bandas delictivas más peligrosas del país.

SEBASTIÁN DANTE ES EL CACHORRO

Benito es sangriendo al igual que su padre (Foto: Telemundo)

Benito creció con su padre y su abuelo, en medio del delito. La única figura que a Benito le importa es la de su padre, ‘El Buitre’, a quien ve como un ejemplo y también como un gran jefe. Se obsesiona con Amanda, la primera jovencita que le dice no a todo lo que él representa. Benito quiere a Amanda, a su manera, egoísta y salvaje.

URIEL TORO

Uriel Toro regresará pero no se sabe cuál será su personaje (Foto: Telemundo)

El actor estará de regresa a la serie, pero no se sabe con que personaje, ya que aparentemente ‘Joselito’ murió a manos de Gavino. En esta nueva entrega, se convertirá en el karma de Circe.

VIDEO RECOMENDADO

Falsa Identidad 2 | Falsa Identidad regresa en una nueva temporada | Telemundo