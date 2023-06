Otra víctima de la huelga de guionistas ha aparecido. La nueva temporada de Euphoria se ha postergado debido a la huelga y al hecho de que el creador de la serie, Sam Levinson, está involucrado en otro proyecto, The Idol. Debido a la falta de guiones, no se podrá iniciar las grabaciones.

Aún así, HBO ha llegado a compartir detalles sobre el estado actual de la serie y lo que le espera para el futuro. Francesca Orsi, encargada de las series dramáticas del canal, comentó que Euphoria fue concebida al mismo tiempo la posproducción de The Idol, lo que llevó a que surgieran retrasos en la producción de la tercera temporada. Debido a la huelga no hay suficientes guiones para poder filmar por completo la tercera temporada, por lo que se espera que la fecha de estreno, pensada para el 2024, a este paso dependerá de las palabras y la disposición de Levinson; ya que por el momento, el creador está demasiado ocupado involucrado con The Idol.

Aún así, se han revelado datos sobre la segunda temporada. Según Heidi Bivens, diseñadora de vestuario de la serie, habrá un salto temporal de cinco años, por lo que veríamos a los personajes fuera del ambiente escolar, y dando a los espectadores la visión del elenco enfrentándose a los dilemas que ofrece la vida adulta.

A pesar de los retrasos, la serie recibió una calurosa recepción entre el público, por retratar de manera realista temas como la identidad o la adicción.