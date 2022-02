“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una coreana de Netflix que sigue a un grupo de estudiantes mientras intenta escapar de un virus zombi que empezó en su escuela y se apoderó de la ciudad. Debido a la temática, la ficción dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su incluye muchas muertes.

Si bien todas son sangrientas y terminan con las víctimas convertidas en zombis, solo algunas lograron conmover a los espectadores y fanáticos de la serie basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun.

Entonces, ¿cuáles fueron las muertes más impactantes y dolorosas? Screet Rant compartió una lista con los decesos más tristes de “Estamos muertos”.

LAS 10 MUERTES MÁS TRISTES “ESTAMOS MUERTOS”

10. Kim Min Ji

Kim Min-ji es la primera estudiante del grupo principal en convertirse en zombi. Mientras aún era consciente, suplicaba a sus compañeros que le dijeran que estaba bien y se negaba a creer que estaba condenada a morir.

Un zombi mordió a en la boca a Kim Min Ji (Foto: Estamos muertos/ Netflix)

9. Yoo Joon Sung

Aunque no fue de mucha ayuda en la pelea contra los zombis e incluso se lesionó, su acto de sacrificio por el grupo hizo su muerte más significativa. Detiene a la horda mientras sus amigos corren para salvarse.

Yoo Joon Sung salvó a sus compañeros en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

8. Yoon I-Sak

La muerte de Yoon I-sak fue desgarradora debido al impacto que tuvo en su mejor amiga Nam On-jo, quien intentó tranquilizar durante su proceso de transformación y aunque ya era un zombi que intentaba morderla se negaba a soltarla.

Yoon I-Sak poco antes de transformarse en zombi en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

7. La madre de Lee Cheong-San

Cuando la ciudad colapsó, la madre de Cheong-san decidió ir en busca de su hijo hasta su escuela. Después de evadir algunos ataques, en los primeros episodios de “Estamos muertos”, logró llegar a su destino, pero fue devorada por uno de los amigos de su hijo.

La madre de Lee Cheong-San siendo atacada por los zombis afuera de la escuela (Foto: Netflix)

6. Park Sun-Hwa

Park Sun-hwa fue la única maestra que se preocupó por sus estudiantes cuando los zombis se apoderaron de la escuela. Tras perseguir a Lee Na-yeon, la profesora encontró su muerte, pero incluso en ese momento, intentó calmar a su estudiante.

La maestra Park Sun-Hwa defendiendo a Lee Na Yeon a pesar de que ella provocó la muerte de Gyeong-su (Foto: Netflix)

5. Nam So Ju

El padre de Nam On-jo hizo todo lo posible por reunirse con su hija y cerca del final de la primera entrega de la serie surcoreana de Netflix lo logró, sin embargo, poco después muere intentando proteger al grupo de estudiantes.

Nam So Ju abrazando a su hija cerca del final de la temporada 1 de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

4. Lee Cheong San

El mejor amigo de Nam On‑jo fue mordido por Yoon Gwi‑nam, pero antes de que el virus se apoderara de su cuerpo, el personaje de Yoon Chan-young se sacrificó por sus compañeros alejando a una horda para que lograran salir antes de la explosión. Finalmente, Lee Cheong-san apareció tirado entre los zombis muertos. No obstante, ¿realmente está muerto o volverá en una segunda temporada?

Lee Cheong San hablando con su mejor amiga en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

3. Oh Joon Yeong

Cuando Oh Joon-yeong se dio cuenta de que lo mordieron se lanzó sobre la barrera con la intención de eliminar a la mayor cantidad de zombis. “¡Será mejor que vivan!”, fue la última frase que exclamó antes de morir.

Oh Joon Yeong hizo un sacrificio inesperado y salvó a sus amigos (Foto: Estamos muertos/ Netflix)

2. Lee Na Yeon

Aunque Lee Na-yeon es un personaje odiado su muerte no deja de ser triste, ya que tras lo que le hizo a Gyeong-su, se muestra vulnerable y asustada. Pero justo cuando se arma de valor para pedir perdón y ayudar al grupo principal apareció Gwi-nam y lo arruinó todo.

Lee Na Yeon negando que infectó a Gyeong-su en "Estamos muertos"(Foto: Netflix)

1. Gyeong Su

Definitivamente, la muerte de Gyeong Su fue la más triste y desgarradora de la primera temporada de “Estamos muertos”, ya que el mejor amigo de Cheong-san no se transformó por una mordida sino por culpa de Lee Na-yeon, quien utilizó un pañuelo con sangre infectada para curar las heridas de Gyeong-su porque lo odiaba solo por ser pobre.