Yo soy Betty, la fea es la telenovela colombiana más exitosa de la televisión, ganadora del Guinness Records 2010. Aunque ya han pasado más de 20 años desde su estreno, la historia de Beatriz Pinzón, don Armando y el ‘Cuartel de las Feas’ se mantiene vigente en la actualidad gracias a Netflix, donde el público la sigue eligiendo como la favorita de la pantalla chica.

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, el drama colombiano se convirtió en un fenómeno televisivo que su creador, Fernando Gaitán, jamás imaginó. Tras su estreno en Colombia en 1999, “Yo soy Betty, la fea” se volvió un éxito mundial, pues se ha transmitido en 180 países, fue doblada a 25 idiomas y ha sido adaptada al menos unas 28 ocasiones.

A diferencia de Betty Toons, esta era la novela, tal cual, actuada por niños y para niños. (Foto: YouTube)

La telenovela colombiana sigue dando de qué hablar tras su regreso a la pantalla a través de Netflix, donde ha retomado su popularidad gracias a la fidelidad del público. Entre una de las curiosidades, ha salido a la luz la existencia de una adaptación bastante extraña y no tan popular llamada “Betty la feita”, que narra la historia de Betty que todos conocemos, pero fue actuada por niños.

“BETTY LA FEITA”, LA POLÉMICA Y OLVIDADA VERSIÓN DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

“Betty la feita” surgió como un proyecto especial por parte de la cadena televisora colombiana RCN, creadora de la historia original escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

La serie se transmitió en Colombia durante las vacaciones navideñas del 2001 y posteriormente fue llevada al público latinoamericano por Telemundo. Esta versión resume la historia de “Betty, la fea” en unos cuántos capítulos con las divertidas actuaciones de un grupo de niños, entre ellos Alejandra Botero, quien dio vida a Betty con tan solo 12 años.

Aunque se creía que sería bien aceptada por el público, la serie "infantil" fue duramente criticada por los televidentes, pues utilizó niños para actuar situaciones incómodas y tabú para la sociedad colombiana de la época.

Por ejemplo, la participación de Hugo Lombardi en la versión infantil no fue del agrado de los espectadores por tratarse de un personaje homosexual, así como los juegos de seducción entre los personajes de Fernano Mendoza y Marcela Valencia tampoco fueron pertinentes al contar con un elenco de niños actores.

A través de las redes sociales, los usuarios también manifestaron su malestar por las escenas de los niños señalando que no eran apropiadas.

¿Se acuerdan que hicieron unos capítulos de Betty la fea con niños? Fue muy inapropiado. — Paula Ricciulli (@RicciuP) February 20, 2019

A pesar de las críticas, la joven actriz Alejandra Botero dijo en entrevista con medios locales en 2001, que la Betty original reconoció su labor actoral y la felicitó por el gran resultado de su trabajo.

“Ana María, quien es una persona muy linda, no me dio ningún consejo, pero me dijo que estaba haciendo una interpretación mejor que la de ella, que tenía mucho talento y que siguiera adelante. Eso me dejó muy emocionada porque es una actriz muy famosa y es como ¡guau!”, comentó la actriz.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo se creó “Yo soy Betty, la fea”? La historia real detrás del fenómeno televisivo