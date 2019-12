‘Escalera al cielo’, cuyo nombre original en coreano era “Cheon-guk ui Gyedan” y en inglés “Stairway to Heaven”, es una de las telenovelas coreanas más exitosas y populares en todo el mundo. El exitoso dorama de la SBS estrenado en 2003, relató en 20 episodios la dramática historia de amor de Jung Suhn y Song Joo, dos amigos de la infancia que ven su amor crecer con el tiempo, para que una tragedia los separe.

La producción se convirtió en un fenómeno internacional que logró altos niveles de audiencia y gran popularidad, especialmente en Latinoamérica. Fue protagonizada por los actores Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee y Shin Hyun Joon, quienes ganaron fama en varias partes del mundo.

“Escalera al cielo” es uno de los dramas más exitosos de Corea (Foto: SBS)

Esta producción fue uno de los primeros dramas coreanos en ser transmitido en la televisión peruana en el año 2006 por la señal de TV Perú y repuesta nuevamente en 2014, por Panamericana logrando cautivar a una gran cantidad de fans peruanos.

Aunque ya han pasado 16 años desde su estreno, “Escalera al cielo” sigue en el recuerdo de sus fans como uno de sus doramas favoritos. La trágica historia de amor de Jung Suhn y Song Joo se convirtió en uno de los fenómenos más grandes del Hallyu -'ola coreana'.

A continuación, te contamos que hacen en la actualidad los actores que protagonizaron esta historia que se robó en corazón del público y que se convirtió en un éxito mundial.

Choi Ji Woo y Kwon Sang Woo, protagonistas de "Escalera al cielo" (Foto: Instagram)

CHOI JI WOO COMO HAN JUNG SUH

La actriz tenía 28 años cuando aceptó el papel de Jung Suhn. Su rostro juvenil le ayudó a hacerse con el personaje, esto debido a que años antes se la había cuestionado por no saber actuar, siendo retirada a mitad de la grabación de una película porque el director consideró que no era buena actriz.

Ahora a sus 44 años, puede presumir de ser una de las intérpretes más premiadas de su generación. Se ha casado tres veces, la última en secreto. Su apariencia juvenil a una edad madura sirvió para que se generaran comentarios maliciosos contra ellos, alegando que se había sometido a cirugías plásticas.

Choi Ji Woo a los 44 años, sigue actuando en exitosos doramas como "7 First Kisses" (Foto: AP)

Recientemente, la actriz dio a conocer que está esperando su primer bebé a los 44 años. Esta noticia fue confirmada el 23 de diciembre por su agencia YG Entertainment.

Choi Ji Woo es una de las estrellas más queridas y aclamadas por el público coreano e internacional, razón por la cuál es conocida como "La Princesa del Drama Coreano”. Su última actuación puede apreciarse en “The Most Beautiful Goodbye in the World” (2017).

Choi Ji Woo es una de las actrices más famosas de Corea del Sur y ahora ha emocionado a sus fans al informarse que está embarazada a los 44 años (Foto: AP)

KWON SANG WOO COMO CHA SONG JOO

El actor de 43 años no luce muy diferente a su personaje Song Joo, al que interpretó cuando tenía 27. Mantiene su cabello corto que resalta sus afiladas facciones. Kwon Sang Woo ha madurado bien en opinión de sus seguidoras.

Kwon es considerado un ejemplo de mom-zzang ("great body movement") o "Movimiento por un gran cuerpo". El actor es internacionalmente visto como un Símbolo sexual, fue nombrado "Hombre Más Atractivo" en agosto de 2006.

Su primer papel protagonista fue con el drama Stairway to Heaven, cuando tenía 27 años (Foto: SBS)

Kwon es el principal portavoz de The Face Shop en Corea, apareciendo en una variedad de anuncios. Actualmente se encuentra casado con la modelo Son Tae Young y tiene una hija de 4 años.

Tras el éxito en “Escalera al Cielo”, participó en “Triste historia de amor” (2005), “Bad Love” (2007) y “Cinderella Man” (2009), “Medical Top Team” (2013), “Love Returns” (2016), entre otros. Hasta hoy sigue en televisión y es reconocido como uno de galanes más sexys.

Antes de ser actor, trabajó como modelo (Foto: Instagram)

KIM TAE HEE COMO HAN YOO RI

Kim Tae Hee es una actriz coreana de 39 años. La artista que interpretó el papel de la ambiciosa Yu Ri, conserva su belleza. Aunque tenía el papel de hermanastra molestosa y menos bonita que ‘Jung Suh’, la actriz Kim es considerada uno de los rostros coreanos más bellos.

Incluso fue incluida en la lista de idols con las más bellas características, junto a Jin de BTS, Irene de Red Velvet, L de INFINITE y Tzuyu de TWICE.

Es más conocida por sus papeles en dramas coreanos como Escalera al cielo, Historia de amor en Harvard, Iris, Mi princesa y Jang Ok-jung, Viviendo por Amor (Foto: Instagram)

Es la segunda de tres hijos. Kim tiene una hermana mayor, Kim Hee-won, y un hermano más joven, Lee Wan; el último es también un actor y actuó en la serie de la televisión Escalera al cielo. En 2005, se graduó en Diseño de Modas en la Universidad Nacional de Seúl.

Después de su participación en “Escalera al Cielo”, protagonizó “Amor prohibido” (2004), “Historia de amor en Harvard” (2004) y otras producciones. Sin embargo, actualmente se encuentra alejada de las pantallas (su último dorama fue “Everon”, del 2017), debido a que, en setiembre del 2019, dio a luz a su segunda hija, fruto de su amor con el actor y cantante Rain.

Kim Tae Hee se caso con el actor y cantante Rain el 19 de enero del 2017 (Foto: Instagram)

SHIN HYUN JOON COMO HAN TAE HWA

Shin Hyun-joon fue uno de los atletas principales en la Universidad de Yonsei antes de iniciar una carrera en el modelaje y la actuación en 1989. Logró la fama internacional cuando interpretó Tae Hwa en “Escalera al Cielo”, su personaje estaba profundamente enamorado de Jung Suhn y por quien finalmente murió.

Es mejor conocido por sus papeles en Barefoot Ki-bong, Stairway to Heaven and the Marrying the Mafia secuelas, y como fotógrafo en el popular video musical "Against I'm A Girl" de KISS.

Shin Hyun Joon se hizo popular mundialmente, gracias a su papel secundario en el exitoso drama Escalera al cielo (Foto: Instagram)

En la prensa coreana es apodado como el "Príncipe de los árabes" debido a su aspecto extranjero y pestañas largas. Actualmente, tiene 51 años.

Shin se casó con Kim Kyung-mi (Linda Kim), una mujer coreana-estadounidense 12 años menor que él. El actor contó en su programa Entertainment Weekly que se topó con ella en la puerta de un edificio y se enamoró a primera vista. Actualmente, tiene dos niños pequeños de 3 y 1 año.

En la prensa coreana es apodado como el "Príncipe de los árabes" (Foto: Instagram)

Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo y Shin Hyun Joon (Foto: SBS)