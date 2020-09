CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de 60 episodios, la segunda temporada de “Enemigo íntimo” llegó a su fin el lunes 21 de septiembre de 2020. La nueva entrega de la telenovela de Telemundo empezó con un salto en el tiempo de dos años, donde Roxana (Fernanda Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, ha estado luchando para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio.

Mientras que Alejandro (Raúl Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, ha estado interviniendo en sus planes ahora que sabe que ‘El Profesor’ y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desataron una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos. ¿Cómo terminó este enfrentamiento?

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ENEMIGO ÍNTIMO”?

En el último capítulo de la segunda temporada de “ Enemigo Íntimo ”, cuando Roxana estaba a punto de ser trasladada de Las Dunas Alejandro Ferrer apareció y se llevó a su hermana y al director del centro penitenciario para rescatar a Carmen y Manuel de las garras de Murillo.

¿Roxana y Alejandro se unirán contra sus enemigos en la tercera temporada de "Enemigo íntimo"? (Foto: Telemundo)

Por otro lado, el hijo de Don Jesús se cansó de los desplantes de su padre y junto a sus hombres organizó una emboscada. Antes de dispararle le reclamó por no creer en él y le aseguró que se quedaría con su negocio y con su mujer, quien ya espera un hijo de Javier. Sin embargo, Don Jesús llevaba un chaleco antibalas, así que sobrevivió al disparo e les hizo creer que estaba muerto, todo como parte de su plan.

Luego de ayudar a Ferrer, Habanero escapó al desierto para empezar una nueva vida lejos de todo. En tanto, Murillo mató a Alan y Ricardo, los dos hombres de confianza de Roxana, mientras se llevaba a Alicia como rehén.

Pero no era Murillo quien tenía interés en Roxana sino Martín, quien amenazó con abusar sexualmente de Alicia si Rodiles no accedía a entregarle su fortuna. La protagonista de la telenovela de Telemundo aceptó, no obstante Alicia recibió un disparo en las piernas en el proceso.

Con todo el dinero de ‘El Profesor’ en su poder, Martín se disponía a asesinar a todos sus rehenes, pero una explosión orquestada por “El Gallego” lo interrumpió. ¿Los protagonistas de “Enemigo íntimo” lograron sobrevivir?

¿Quiénes sobrevivieron al final de la segunda temporada de "Enemigo íntimo"? (Foto: Telemundo)

¿QUÉ SIGNIFICA EN FINAL LA TEMPORADA 2 DE “ENEMIGO ÍNTIMO”?

Aunque esta segunda temporada no terminó con la palabra “Continuará” eso no significa que la telenovela no tendrá una tercera temporada. Por lo visto en el último capítulo, lo más seguro es que la historia de Roxana y Alejandro de un giro y continúe.

Lo primero que la tercera temporada “Enemigo íntimo” debe responder es quiénes sobrevivieron a la explosión final y en qué condiciones. Además, por la última conversación entre Ferrer y Rodiles, al parecer ellos dejarán su rivalidad de lado y se unirán para hacerles frente a sus enemigos.

En tanto, si Martín y Javier también siguen con vida no solo deberán lidiara con Roxana y su hermano, también con Don Jesús, que parece estar un paso adelanto que ellos. Por lo pronto, le advirtió a su mujer que si el hijo que espera no es de él los matara a ambos.

Por otro lado, ¿qué pasará con Manuel y Carmen? ¿Con las chicas de Las Dunas? ¿El Habanero volverá para una tercera temporada? ¿Alan y Ricardo realmente están muertos?