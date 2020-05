“Enemigo íntimo” 2 se desarrollará dos años después del final de la primera entrega. Roxana (Fernanda Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Raúl Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el ‘Profesor’ y su hermana desaparecida son la misma persona.

Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

El estreno de la segunda temporada estaba pensada para este mes de mayo, sin embargo, Telemundo decidió retrasar la emisión de los nuevos capítulos por la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo por la propagación del nuevo Coronavirus.

Fernanda Castillo y Raúl Méndez grabaron un video para anunciar que el estreno de la segunda temporada se suspendía y que lo importante es que todos se mantengan en casa sanos.

“Hola, Fernanda y yo quisimos hacer este vídeo guardando nuestra distancia porque queremos decirles que estamos con ustedes en estos momentos difíciles. Queremos dejarles saber que debido a la pandemia por la que estamos atravesando se ha decidido que lo más prudente es retrasar el estreno de la nueva temporada de Enemigo íntimo”, informaron los reconocidos actores a través de un vídeo que se compartió en el perfil de Instagram de la superserie.

Hace unos días a través de un live en Instagram, Fernanda Castillo se refirió sobre el estreno de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” y contó muchos más detalles sobre esta decisión.

¿QUÉ DIJO FERNANDA CASTILLO SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ENEMIGO ÍNTIMO?

Telemundo tenía planeado comenzar a transmitir en mayo la segunda temporada de su superserie Enemigo íntimo; sin embargo, la cadena decidió suspender sorpresivamente su estreno hasta nuevo aviso a pesar de que sus grabaciones no se habían visto afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus, así que Fernanda Castillo contó muchos más detalles sobre esta decisión.

"Un poco por respeto a lo que está pasando, porque no se iba a poder hacer promoción y porque el trabajo de un montón de gente que participa en una temporada no se iba a poder promocionar y probablemente mucha gente gente no lo iba a ver por las cosas que están pasando –porque de repente tenemos la cabeza en otro lado– no se va a estrenar ahora”, explicó Castillo. “No se va a estrenar ahora, pero se estrenará en unos meses, tal vez en dos/tres meses cuando se cambien las cosas y podamos hacer promoción del proyecto”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “ENEMIGO ÍNTIMO”

El 9 de marzo, Telemundo reveló el primer tráiler de la segunda temporada de “Enemigo íntimo”. El video de menos de dos minutos tiene como protagonistas a Castillo y Méndez y anticipa algunas de las tramas que se abordarán en los nuevos episodios.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ENEMIGO ÍNTIMO”?

La segunda temporada de “Enemigo íntimo” se estrenará en Telemundo en algún momento del 2020, ya que ha sido suspendido por el nuevo coronavirus.

Enemigo íntimo - Temporada 2