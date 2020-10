Para todos los que han soñado tener la glamorosa vida de Carrie Bradshaw de “Sex and the City” y Andrea Sachs de “The Devil Wears Prada”, “Emily in Paris” es un regalo perfecto que hace Netflix en octubre. Darren Star se sumerge de lleno en el género de la comedia romántica con la dosis extra de romance del propio París, una que cientos de historias a lo largo del mundo reconocen de esta ciudad.

La historia sigue la vida de una joven millennial que se muda a París desde Chicago llamada Emily Cooper, interpretada por Lily Collins. Ella es una joven entusiasta de unos veinte años que constantemente vive solucionando problemas de su trabajo y trata de mantener las cosas en orden con respecto a su vida amorosa.

Sin embargo, sus problemas recién comienzan con su nuevo trabajo en Paris, donde ve que es más difícil encajar que en Estados Unidos. Además, ella no maneja el francés, por lo que la serie muestra constantes pruebas para Emily que intenta ganarse la confianza de sus colegas parisinos a la vez que se adapta a la vida en la Ciudad de las Luces.

Esto la ha llevado a tener muchos errores en la primera temporada, ya que como muchos que aún no conocen la capital de Francia, en ocasiones se deja llevar por lo que ha oído de las historias románticas sobre Paris. ¿Qué errores cometió exactamente? Screenrant hace una pequeña lista de los 10 más graves que cometió Emily en la serie.

LOS 10 ERRORES MÁS GRANDES DE EMILY EN “EMILY IN PARIS”

Los peores errores de Emily en "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix (Foto: Netflix)

1. Presentar los mandamientos corporativos de Estados Unidos a la oficina de París, que tienen una cultura muy diferente

2. No hacer frente a Sylvie dejó que ella la maltrate a pesar de que su compañía compró la suya

3. Emily se mudó a Paris sin siquiera discutirlo con su novio pensando que no sería un gran problema para ambos

4. El bolso de la suerte que llevó a su encuentro con Pierre Cadult fue un error, ya que la hizo ver “aburrida”

5. Salir con Thomas y continuar viéndolo a pesar de saber que era un cretino

6. Aceptar ropa interior de un cliente fue un gran error, debió enviar el regalo de regreso y mantener la profesionalidad

7. Crear un triángulo amoroso muy incómodo con Gabriel y Camille no siendo honesta con ambos desde un principio

8. Convencer a Pierre Cadault que done un vestido terminó en una tragedia, llevándolo a la depresión y la cancelación de su programa

9. Casi pierde un reloj valorizado en dos millones de euros por no terminar sus obligaciones antes de irse de fiesta

10. Tener intimidad con el hermano de Camille y luego descubrir que solo tenía 17 años

