“Emily en París” se convertido en una de las series más vistas en Netflix desde hace varias semanas, y aunque la crítica no comparte esta opinión, al parecer los espectadores la adoran, e incluso esperan una segunda temporada.

Entre las cosas que destacan de la ficción protagonizada por Lily Collins están el vestuario, los paisajes, los atractivos actores y las memorables frases sobre el amor, el trabajo y la vida en la ciudad.

Por eso Screen Rant publicó una lista con algunas de las mejores citas que los personajes de “Emily en París” compartieron.

10. “Tú vives para trabajar. Nosotros trabajamos para vivir”.

Después de los primeros días en su nuevo trabajo, Emily comprende que en Savior tienen otra forma de ver el trabajo. Cuando Luc le explica porque sus ideas pueden resultar intimidantes ella responde que le encanta trabajar y adora lo que hace. Así surge esta frase.

9. “París parece una gran ciudad, pero en realidad es solo una pequeña ciudad”.

Cuando Emily conoce a Camille le cuenta que no termina de entender el sistema de transporte de París, a lo que su nueva amiga le responde que París parece una gran ciudad, pero en realidad es una ciudad pequeña.

Camille es una de las primeras amigas que Emily hace en París (Foto: Netflix)

8. “Sin ***** básicas como yo, no estarías a la moda”.

La visita al famoso diseñador Pierre Cadault no resulta como Emily esperaba por culpa de un llavero que la joven publicista llevaba en su bolso. No obstante, cuando Pierre la llama “perra básica”, ella le explica que sin personas como ella no sería tan famoso.

Pierre Cadault la llama "perra básica" (Foto: Netflix)

7. “Es París. Todo el mundo se toma en serio la cena”.

Mindy es el personaje que más citas memorables aporta a “Emily en París”, a pesar de ser un personaje secundario. Aunque tal vez en la segunda temporada de la serie de Netflix tenga más presencia.

Casi siempre Mindy y Emily se encuentran para comer (Foto: Netflix)

6. “Ahora estás en París. Estoy seguro de que podemos encontrar algo mejor que la mantequilla de maní”.

Para tener algo de “casa” Emily manda traer varios frascos de mantequilla de maní sin sal, pero en el trayecto se rompen y arruinan sus otras pertenecías. Pero Gabriel la reconforta asegurándole que en París podrá encontrar algo mejor para comer.

Gabriel asegura que en París Emily podrá encontrar mejores opciones que mantequilla de maní (Foto: Netflix)

5. “El deseo no significa falta de respeto. De hecho, todo lo contrario, es una señal de respeto”.

Antoine quedó impresionado con Emily, pero ella no está dispuesta a convertirse en su nueva amante. A pesar de eso el propietario de una marca de perfumes le dice algunas frases muy atrevidas sobre el deseo y el poder, incluso le hace un regalo inapropiado.

Antoine le entrega un regalo inapropiado a Emily (Foto: Netflix)

4. “Me gusta París, pero no estoy muy segura de que le guste a París”.

A lo largo de la primera temporada de “Emily en París”, la protagonista se queja constantemente que parece no agradarle a la gente, a pesar de todos sus intentos.

Al principio Emily no le cae a sus compañeros de trabajo (Foto: Netflix)

3. “La ironía de la menopausia. Justo cuando tienes tiempo para explorar realmente tu yo maduro, aventurero y sensual, la vagina se activa”.

Desde el primer momento Sylvie deja claro que no soporta a Emily, por eso cuando tiene la oportunidad la pone a cargo de una campaña de marketing para una marca que ayuda con la menopausia.

Sylvie no oculta su desprecio por Emily (Foto: Netflix)

2. “Beyoncé vale mucho más que La Mona Lisa”.

Esta es otra divertida frase de Mindy, quien le agrega un toque de color a la serie de Netflix mientras desempeña su rol como mejor amiga de Emily.

Mindy es la mejor amiga de Emily (Foto: Netflix)

1. “Realmente nunca tuvimos una oportunidad, pero al menos ahora, tenemos un momento perfecto”.

Antes de que Gabriel viajara a Normandía, Emily lo busca y se acuesta con él. Aunque ambos traicionan a su amiga Camille disfrutan del momento que tienen y hablan de la relación que nunca fue.