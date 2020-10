Protagonizada por Lily Collins, “Emily en Paris” es una comedia romántica de Netflix que sigue a Emily, una joven ejecutiva de Chicago que comienza una nueva etapa en París. Sin embargo equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, en especial cuando tienes que hacer frente a un cambio cultural tan grande.

La historia sigue la vida de una joven millennial que se muda a Paris desde Chicago llamada Emily Cooper. Ella es una joven entusiasta de unos veinte años que constantemente vive solucionando problemas de su trabajo y trata de mantener las cosas bajo control a pesar de todo el desastre que provocan sus decisiones.

La serie creada por Darren Star ha causado mucha polémica con su llegada a la plataforma de streaming, en especial entre su audiencia en Francia. Considerando que Paris es una de las ciudades más importantes del mundo, sus habitantes han estado muy atentos a la visión que ha tenido el director con respecto a la ciudad.

Como era de esperarse, la comedia romántica ha abusado de los clichés de la Ciudad de las Luces, presentando a Emily en un ambiente surrealista para aquellos que conocen Paris como la palma de su mano. ¿Qué dijo exactamente la audiencia cuando se estrenó la serie y cómo respondieron sus protagonistas?

LO QUE DIJO LA AUDIENCIA FRANCESA DE “EMILY IN PARIS”

Lo que dijo la audiencia parisina sobre "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix (Foto: Netflix)

Si bien la serie ha sido muy bien recibida por el público estadounidense por su perspectiva romántica y graciosa con respecto a Paris, los críticos franceses la han acusado de confiar en estereotipos obsoletos de su propia cultura y de representar una versión poco realista de su capital.

Tal como señala la revista People en Español, que entrevistaron a una serie de personas que nacieron y crecieron en Paris, el programa de televisión ha abusado de muchos estereotipos que escapan de ser graciosos para ellos, algo que ha sentado como un trago amargo a pesar de tener un elenco francés:

“Fue entretenido y doloroso de ver”, le dice Victoire a People sobre lo que piensa la mayoría. “Fue bastante refrescante que los personajes franceses sean interpretados por franceses, lo que rara vez es el caso en las producciones estadounidenses, pero algunos clichés son tan extremos que me pregunto cómo los interpretó el elenco francés”.

Lo que dijo la audiencia parisina sobre "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix (Foto: Netflix)

Uno de esos clichés que frustró al público francés es la idea de que nadie es monógamo en Francia, un tópico constante por el comportamiento coqueto de casi todos los personajes masculinos en el programa y que culminó con el monólogo de Emily sobre no estar dispuesta a compartir su crepé.

“No estoy seguro de que los franceses duerman más que nadie, pero no le damos tanta importancia”, dice Victoire. “Nadie lo está promocionando, pero al menos no somos hipócritas”. Además, agrega que la vida de Emily es todo lo que otros quieren que sea Paris, es como un Disney cuando la realidad es más oscura.

En un diálogo con Cosmopolitan, el actor Lucas Bravo que hace de Gabriel en la serie defendió los clichés que “Emily in Paris” mostró en la pantalla chica, aunque no le quitó importancia a las opiniones de los fans que también habían utilizado sus redes sociales para contactarse con él directamente:

Lo que dijo la audiencia parisina sobre "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix (Foto: Netflix)

“Creo que tienen razón, en cierto modo. Estamos retratando clichés y retratando una visión única de París. París es una de las ciudades más diversas del mundo. Tenemos tantas formas de pensar, tantas nacionalidades diferentes, tantos vecindarios diferentes. Toda una vida no sería suficiente para saber todo lo que sucede en París. Es un mundo entero en una ciudad”, puntualizó.

Finalmente, para su creador Darren Star admitió a The Hollywood Reporter que “Emily in Paris” es su modo de hacer un homenaje a la ciudad, enfatizando que en ningún momento intenta burlarse de los estereotipos parisinos y hacer mofa de sus costumbres, sino presentar la visión de Emily, una novata estadounidense, en como ve Paris.

“El show es una carta de amor a París a través de los ojos de esta chica estadounidense que nunca ha estado allí. Lo primero que ve son los clichés, porque es su punto de vista. No me arrepiento de mirar París a través de un lente glamoroso. Es una ciudad hermosa y quería hacer un programa que celebrara esa parte de París" finalizó.

Lo que dijo la audiencia parisina sobre "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Emily en París”, serie de Darren Star en Netflix

Tráiler de "Emily en París", serie de Darren Star en Netflix