Emilia Clarke, durante el Festival de Cine de Sundance, respondió a varias preguntas que le hizo la revista Variety, entre ellas si estaba viendo el famoso spin-off

«No puedo verlo. ¿Puedes perdonarme? Es demasiado raro. Me alegro mucho de que ocurra. Estoy emocionado por todos los premios… Es que no lo veo».

Emilia dio a detallar porque no se sentía cómoda para observar la precuela:

House of the Dragon

“Es muy raro. Es como si alguien me dijera: ‘¿Quieres ir a esa reunión del colegio que no es de tu curso? ¿Quieres ir a esa reunión del colegio? Así es como me siento. Lo estoy evitando”.

La actriz llegó a la fama al interpretar a Daenerys, la última descendiente de la familia Targaryen, la cual es el centro del conflicto en la precuela. Clarke fue nominada cuatro veces a los Emmys y tres veces a los Critics Choice Awards por su interpretación.