Las escenas intimas son algo común en todas las temporadas de “Élite” y aunque son muy cuidadas y profesionales representan un reto para los actores. Algo que confirma André Lamoglia, quien interpreta a Iván en la nueva entrega la exitosa serie española de Netflix.

El hijo del famoso futbolista brasileño Cruz Carvalho llega a Las Encinas para alterar la vida de Patrick (Manu Ríos) que debe lidiar con las dudas de Iván, quien se siente muy cómodo con el hijo de Benjamín, pero también se siente atraído por Ari (Carla Díaz).

A medida que avanza la quinta temporada de “Élite”, la relación de Iván y Patrick evoluciona y finalmente tiene una escena íntima. Pero detrás de esa secuencia existen algunos secretos, los mismos que André Lamoglia compartió en varias entrevistas.

Patrick e Iván en la piscina de la casa de Cruz en la temporada 2 de "Élite" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE GRABAN LAS ESCENAS INTIMAS DE “ÉLITE”?

En conversación con Hugo Gloss, el actor brasileño, conocido por interpretar a Rafael Smor en la serie de Disney Channel Brasil “Juacas” y a Luan en la segunda temporada de “Bia”, contó que debido a que nunca había que tenido que rodar escenas de este tipo el apoyo del equipo fue clave.

“Después de llegar aquí a Madrid, cuando teníamos toda la preparación, empezamos a grabar, fue mucho más relajado de lo que imaginaba. Tenemos toda una preparación para eso. En el momento de estas escenas, el equipo está reducido en el plató, en ese momento solo quedan los que necesitan estar ahí”, explicó el intérprete de 24 años.

Asimismo, en una entrevista con Esquire España, André Lamoglia reveló que no hizo “ninguna escena completamente desnudo”, ya que, “por mucho que fuera una escena de sexo, o algo más íntimo, teníamos una protección, una tapadera de sexo”, que no utilizaba relleno en este tipo de escenas y detalló en qué consiste la protección.

“Es como una hombrera y lo pones ahí para que no se marque, pero esto luego se marca más”, señaló. Además, dijo que, saber que estaba interpretando le ayudó. “Como actor, estoy un poco protegido por el personaje, porque está Iván, no André Lamoglia. Así que estoy ahí defendiendo al personaje y lo que me pide el guion”.

En diálogo con GQ Brazil también indicó que la producción les ayuda con un “coordinador de intimidad”. “Es una persona precisamente para estas escenas, para que estemos más cómodos, más preparados, aportan más verdad”, agregó el nuevo miembro del elenco de “Élite”.