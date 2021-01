Por casi una década, “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original) se robó el corazón de la audiencia que la siguió a lo largo de sus diez temporadas. Si bien, llegó a su fin en 1983 y fue retransmitida varias veces, muchos no olvidan cómo terminó Walnut Grove, luego de que esta exitosa serie fue cancelada.

Melissa Gilbert, quien dio vida a Laura Ingalls, contó en sus memorias “Prairie Tale”, la forma cómo Michael Landon, creador y protagonista de la serie de antaño, decidió acabar con el set del programa que los acompañó por varios años.

La serie, emitida originalmente por NBC en Estados Unidos, fue una libre adaptación de los textos de Laura Ingalls Wilder, quien escribió cada relato a partir de las experiencias de su niñez en Wisconsin, Kansas y Minnesota a finales del siglo XIX. (Foto: NBC)

“LA FAMILIA INGALLS” NO IBA MÁS

Según narró la actriz, después de que Michael Landon se enteró por ella y no por los directivos del canal donde era transmitido, que “La familia Ingalls” había sido cancelada, éste enfureció tanto que quería acabar con todo.

“Estaba furioso porque nunca había recibido una llamada telefónica oficial del presidente de la NBC, Brandon Tartikoff, o de cualquier otra persona de la cadena, informándole el destino del programa. Al percibir la falta de respeto, el temperamento de Mike se puso rojo. Quería destruir todos los decorados, Walnut Grove, todo en Simi Valley. No quería dejar nada atrás”, relató.

Lo misma opinión tenía el resto de los actores. “Los platós de televisión y películas tienden a reciclarse con el tiempo, y ninguno de nosotros quería que se usara el Mercantile de Oleson en alguna otra producción y que otras personas recorrieran lugares donde muchos de nosotros habíamos crecido”, señaló en sus memorias.

Michael Ingalls es uno de los protagonistas. (Foto: NBC)

EL DÍA DE LA EXPLOSIÓN DEL SET

Antes de que el equipo de “La familia Ingalls” se despidiera de forma oficial de Walnut Grove, filmaron tres películas: “Look Back to Yesterday”, “Bless All the Dear Children” y “The Last Farewell”, en esta última casi todo explotó, publicó Cheat Sheet.

Sin embargo, el último día de grabaciones de la famosa serie, todo el elenco caminó hacia el set y al ver todo derruido dejó en shock a los actores y gente de producción. “No tenía idea de qué esperar cuando doblamos la esquina, pero no esperaba lo que vi. No había nada allí. Todos los negocios se habían ido”.

De acuerdo a Gilbert, todos quedaron tan conmocionados que no podían creer lo que miraban y sintieron un gran vacío porque el lugar donde habían crecido ya no estaba.

La explosión del set de "La familia Ingalls". (Foto: NBC)

“Me detuve y miré conmocionada el área donde se había levantado la ciudad. Era pequeño. Solo montones de escombros. Había algo profundo que nos dejó a todos mudos. Ver esta ciudad, aunque hecha para la televisión, reducida a polvo nos hizo sentir como si todos hubiéramos perdido a un pariente favorito. Éramos como una familia reunida en un funeral. Todos estaban en estado de shock”, mencionó.

Conto que la única estructura que había quedado de pie fue la iglesia, aunque le faltaban algunos trozos en la pared producto de la explosión de Oleson’s Mercantile y Nellie’s Restaurant. “Supongo que Mike no tuvo las pelotas para volarla”.

El set de Walnut Grove tras la cancelación de "La familia Ingalls" (Foto: NBC)

TODOS LLORARON

La actriz que interpretó a Laura Ingalls señaló que al ver todo destruido comenzaron a llorar los actores, equipo de producción, maquilladores, electricistas y todos los que habían trabajado en dicho proyecto.

Al final, tras un almuerzo, todo el elenco filmó su última toma: “Todos salimos de la ciudad desde la iglesia mientras cantábamos ‘Onward Christian Soldiers’. Hubiera elegido ‘The Long and Winding Road’, pero John Lennon y Paul McCartney no lo habían escrito en el siglo XIX”, escribió Gilbert.