“El señor de los cielos” es una de las telenovelas más importantes de Telemundo. La misma comenzó a a emitirse el 15 de abril del 2013 producida por Argos Comunicación y la cadena internacional, presentando una historia de acción, pasión, drama y ganando premios como el International Emmy Award, Premios Tu Mundo y sus actores reconocidos en todo el mundo.

Sin embargo, fue Rafael Amaya quien se llevó gran parte de la fama por la serie. El actor participó en varias telenovelas y películas antes de ser llamado por Telemundo para hacer de Aurelio Casillas, uno de los traficantes de drogas más importantes de México que ha llevado su mercancía por toneladas a Estados Unidos.

Durante seis temporadas el actor triunfó en la serie como su protagonista principal, y ha sido tal su impacto que ha aparecido incluso en series como “The Queen of the South”, “Señora Acero” y “El Chema” como el mismo Casillas. Lastimosamente, para la séptima temporada Aurelio Casillas había fallecido.

Y no solo eso. Rafael Amaya desapareció como por arte de magia. Durante los primeros meses se informó que se debía a una enfermedad, pero poco a poco los productores y sus compañeros de actuación confesaron que no sabían nada sobre su paradero y se crearon extraños rumores antes de su reaparición reciente en las redes sociales.

Como se recuerda, la última publicación de Rafael Amaya en su Instagram personal fue el 18 de abril del 2018. Durante la sexta temporada de “El señor de los cielos”, la productora informó que el actor mexicano se había enfermado en las grabaciones de Turquía, y que también la actriz Dayana Garroz estaba delicada.

No obstante, Garroz regresó al set de grabación y durante toda la temporada Aurelio Casillas permaneció en coma. Para cuando reapareció el personaje, muchos fans acusaron a Telemundo de usar un doble para llevar finalmente a la muerte del personaje en la séptima parte, y hasta ese momento nadie sabía nada de Rafael Amaya.

Uno de los primeros y extraños rumores que se mencionaba sobre su desaparición era que el actor había abusado mucho de las drogas y el alcohol. Tal como señala La Opinión, el programa “Chisme No Like” afirmó que el mexicano fue desalojado de una mansión en la Ciudad de México por los destrozos que había provocado sus fiestas privadas.

”Party, orgías, drogas y alcohol” es lo que señalaron sus conductores que era la vida de Rafael Amaya al que calificaban como otro famoso que no pudo manejar su subida al éxito. Al final, esta información no fue negada ni confirmada por su familia y solo llegó a aumentar las teorías sobre el motivo de su desaparición.

En otro artículo, La Opinión menciona que Infobae había reportado un supuesto secuestro del actor en México por una escort de origen colombiano. Según su información, ella lo tendría encerrado en una habitación entregándose al sexo, las drogas y el alcohol.

Nuevamente, ninguna información fue confirmada sobre este secuestro a lo que otros llamaban “aventura amorosa”. Rafael Amaya siempre ha sido muy hermético con su vida personal, por lo que sus redes sociales se mantenían en silencio y su familia tampoco daba detalles de su paradero.

Por su parte, los amigos de Amaya también han tomado una postura de ignorancia con respecto al paradero del actor. En un directo de Instagram por el final de una temporada de “El señor de los cielos”, Matías Novoa e Isabella Castillo participaron en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram donde no faltó la incógnita de qué pasó con el actor.

“La verdad muchachos es que no sabemos nada”; mientras que su ahora esposa, Isabella, añadió: “Pero le deseamos lo mejor”. Para sorpresa de todos, Rafael Amaya apareció en la red social de Roberto Tapia, un cantante muy amigo del histrión que lo invitó al cumpleaños de su hija y le quiso agradecer públicamente su presencia.

“Quiero compartir esta foto el día del cumpleaños de mi hija que fue la semana pasada Claudia y nos acompaño mi compadre Rafael Amaya una noche muy grata,” se lee en la publicación. En la foto se ve que Rafael Amaya mantiene su porte robusto compartiendo una sonrisa con su gran amigo.

Si estuviera secuestrado, no hubiera aparecido con total libertad en esta reunión y si se hubiera consumido por las drogas y el alcohol, estaría flaco y demacrado. Con esta foto se eliminaron todas las extrañas teorías de su desaparición, pero la verdad es que todavía el actor no se ha pronunciado ni se sabe qué ha estado haciendo en los últimos años. Los más entusiastas creen que él es el Oso Polar en la “¿Quién es La Máscara?”, la nueva producción de Televisa.

