“El príncipe del rap” fue una comedia televisiva estadounidense que estuvo al aire entre 1990 y 1996, la cual narraba la historia de Will Smith, un chico de Filadelfia que tras tener un altercado con una peligrosa pandilla, es obligado por su madre a ir a vivir con sus tíos ricos en Bel-Air en Los Ángeles. Su llegada traerá más de un problema a la familia y al mayordomo.

Si bien, en la ficción todos tenían una buena relación pese a los malentendidos que causaba el protagonista durante cada capítulo; en la vida real, esto no fue así. Tanto fue el enfrentamiento entre algunos actores, que de un momento a otro quienes seguían la serie vieron un cambio radical en el elenco cuando la actriz Janeth Hubert, quien interpretó a la tía Vivian Banks durante tres temporadas, fue cambiada por Daphne Maxwell.

Desde ese momento se desató una guerra entre los histriones Will Smith y Hubert, quienes estuvieron peleados por más de 20 años. Sin embargo, hace poco algo llamó la atención luego de la publicación que hizo en “Príncipe del rap” en su cuenta de Instagram, donde subió dos fotos: una en la que están los protagonistas, sin Janeth sino con Daphne, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la serie y en la otra, el actor junto a la que fue la primera tía Vivian, ambos están charlando sonrientes, lo que daría a entender que después de más de dos décadas dejaron de lado sus diferencias. A continuación, te contamos la razón por la que se pelearon.

El actor junto a quien dio vida a la primera tía Vivian Banks en "El príncipe del rap" (Foto: Will Smith / Instagram)

LA RELACION SE QUEBRÓ ENTRE WILL SMITH Y JANETH HUBERT

Para hacer un recuento del distanciamiento entre Will Smith y Janeth Hubert tenemos que remontarnos al año 1993 cuando la actriz fue cambiada por otra en su papel de la tía Vivian Banks. Ella lo acusó de su salida y de alterar los guiones para que toda la historia gire en base a él, menospreciando el trabajo de sus compañeros.

Ante tales aseveraciones, Smith no se quedó callado y señaló en una emisora de Atalanta que trabajar con Hubert era complicado. “[Ella] quería convertir la serie en ‘El show de la Tía Vivian de Bel-Air’. Está loca y siempre lo ha estado. Una vez dijo: ‘Llevo 10 años en el negocio’ y este mocoso llega y le dan un papel protagonista en una serie'. [Tras su salida] básicamente ha pasado de un cuarto de millón de dólares al año a nada. Ahora está enojada, pero lo ha estado todo el tiempo”.

Tras tales declaraciones, la actriz no se quedó callada y volvió al ataque: “Janet Hubert no era una persona que dificultara las cosas en el set. Janet Hubert fue muy profesional muy seria”, al tiempo de asegurar que su salida había sido planeada durante mucho tiempo y que el protagonista junto a Alfonso Ribeiro (Carlton Banks) se encargaron de destruir su carrera, por lo que aseguró que no volvería a trabajar con “un egocéntrico que no había madurado”.

Will y la tía Vivian de "El príncipe del rap" tuvieron un altercado que duró más de 20 años (Foto: NBC)

¿PELEARON POR UN AUMENTO DE SALARIO NO ATENDIDO?

Sin embargo, también se dio a conocer que otra de las razones por las que ambos no se llevaban bien fue porque Will Smith no apoyó el pedido que le hiciera la actriz para interceder por ella y todos sus compañeros para un aumento de sueldo.

“Recuerdo hace unos años cuando me acerqué a él y le dije: ' ¿Sabes qué, Will? Eres la estrella del programa. ¿Por qué no nos juntamos todos y, contigo, tal vez podríamos conseguir un pequeño aumento? Tal vez la cadena desde el programa sea, ya sabes, un éxito y siendo tú la estrella del programa, tu influencia nos ayudaría mucho, como lo hicieron en ‘Friends’. Y su respuesta para mí fue: 'Mi trato es mi trato y el trato de todos ustedes es el trato de todos ustedes”, señaló quien interpretó a la primera tía Vivian.

Ante el pleito que seguía vigente pese a los años, TMZ le preguntó en 2011 a Hubert si tendría un reencuentro con sus anteriores compañeros de “El príncipe del rap”. Fiel a su estilo contestó: “Nunca habrá una reunión, ya que nunca haré nada con un idiota como Will Smith. Él sigue siendo un ególatra y ha no ha crecido. Esta cosa de reunión constante nunca sucederá en mi vida a menos que haya una disculpa”.