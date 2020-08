“El Príncipe del Rap” es una recordada comedia de los años noventa. Aunque tenía como protagonistas a Will Smith, el personaje de Alfonso Ribeiro, Carlton Banks, también se convirtió en uno de los favoritos. Sin embargo, fue despedido de la serie de un momento a otro.

Para Alfonso Ribeiro interpretar al primo de clase alta, muchas veces ingenuo, pero de buen corazón, significó un gran impulso en su carrera, ya le ayudó a conseguir el papel de nerd en comedias similares. Más tarde, se convirtió en el presentador del programa “Los videos caseros más divertidos de América” (“America’s Funniest Home Videos”), así como de otros shows de TV. También participó en la temporada 19 de “Dancing With The Stars”, donde ganó la final.

Pero todo eso podría no haber sucedido si un ejecutivo de la NBC conseguía su objetivo de despedirlo y retirarlo de “El Príncipe del Rap”.

Will Smith y Alfonso Ribeiro compartieron roles en "El príncipe del rap" (Foto: NBC)

¿POR QUÉ ALFONSO RIBEIRO FUE DESPEDIDO Y DESPUÉS RECONTRATADO?

Tras grabar el piloto de “ The Fresh Prince of Bel-Air ”, Alfonso Ribeiro fue despedido sin mayores explicaciones. La razón, un ejecutivo de alto rango de la NBC, Warren Littlefield, no le gustaba el personaje de Carlton Banks.

Littlefield, quien en ese entonces era vicepresidente con miras a ser ascendido a jefe de la red, no estaba conforme con la interpretación de Ribeiro, ya que consideraba que el actor era poco divertido. Así que, simplemente ordenó su despido y la restructuración del personaje, por considerarlo insultante para los blancos.

Sin embargo, tal como señala ScreenRant, los otros miembros del elenco de “El príncipe del Rap”, incluido Will Smith, se mostraron en completo desacuerdo y presionaron a los ejecutivos de NBC por seis semanas para que Alfonso Ribeiro fuera recontratado.

Alfonso Albeiro fue conductor de “America’s Funniest Home Videos” (Foto: NBC)

Claramente, los pedidos del reparto y productores fueron escuchados y Ribeiro volvió para dar vida a Carlton Banks. ¿Se imaginan una versión de la serie de Carlton? ¿Sin sus ocurrencias ni su hilarante y memorable baile?

Tal vez “El príncipe del Rap” no hubiera tenido el mismo éxito y no solo la carrera de Ribeiro se hubiera visto afectada sino también la de Will Smith. Por suerte, la historia es otra.