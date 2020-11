“El príncipe del rap” es recordado por muchos con cariño, en especial porque se considera una de las mejores sitcoms de los años 90. La historia sigue a un estudiante de secundaria llamado Will, con Will Smith interpretando una versión ficticia de sí mismo, que es enviado a vivir con su tía y su tío adinerados en Bel-Air.

¿Por qué? Mientras jugaba baloncesto en su vecindario peligroso en Filadelfia, tuvo una pequeña pelea y su mamá se asustó. Con estas personas detrás de él, decidió enviarlo con sus tíos para que puedan cuidar de él mientras todos se olvidan de lo que pasó y las diferencias culturales se notan al instante.

Desde que terminó la serie, Smith se ha convertido en una auténtica estrella de cine, acumulando los créditos de las películas más taquilleras y apareciendo en decenas de producciones. No obstante, los fans también recuerdan con alegría las ocurrencias del DJ Jazzy Jeff, que brindaba un alivio cómico cuando las cosas se tornaban tensas.

Jazz protagonizó uno de los gags más recurrentes de la serie, donde el Tío Phil lo lanzaba fuera de su casa. Lo curioso, es que de todas las veces que esto ocurrió, Jazz siempre lleva la misma camisa y los fans siempre se preguntaron el por qué. Gracias al especial de HBO MAX “El príncipe del rap”, el actor contó la verdad que recogió Screenrant.

¿POR QUÉ JAZZ CASI SIEMPRE USABA LA MISMA CAMISA EN SU SECUENCIA MÁS FAMOSA?

En el especial de reunión “El príncipe del rap”, Jeffrey Allen Townes explica la premisa cómica del conflicto en pantalla de Jazz con el tío Phil de Avery. Durante el segundo episodio, “Bang the Drum, Ashley”, Jazz se burla del tío Phil sobre su peso, y una toma de transición muestra que literalmente lo echan de la casa de los Banks.

En el transcurso de la serie, los showrunners de “El príncipe del rap” usaron exactamente la misma toma, que de hecho es un error de continuidad a veces, pero también servía como parte de la broma. Según Townes, el plan original era tener varias tomas de él siendo sacado por la fuerza de la morada del tío Phil.

“Un día, filmamos unas 150 tomas de mí siendo arrojado fuera de casa. Creo que ya no querían torturarme, así que esa es la razón por la que comenzaron a usar la misma toma. Y luego eso se convirtió en una cosa, que cada vez que entraba en una escena y me ponía esa camiseta, el público sabía lo que se avecinaba“.

Jazz era un alivio cómico en "El príncipe del rap" (Foto: NBC)

DJ Jazzy Jeff y Smith también hablan sobre la rapidez con la que NBC dio luz verde a “El príncipe del rap”. En diciembre de 1989, los músicos de hip-hop habían lanzado tres álbumes como DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, y ganaron el primer Grammy a la mejor interpretación de rap.

Si bien Smith tuvo una exitosa carrera cinematográfica, Townes no hizo ningún trabajo de actuación después de “The Fresh Prince of Bel-Air”. Smith finalmente comenzó una carrera musical en solitario, pero aún colaboró regularmente con Townes como productor y el dúo aún actúa en vivo en ocasiones especiales.

De 1990 a 1996, DJ Jazzy Jeff apareció en 46 episodios de “El príncipe del rap”. En general, la salida del personaje de la casa de los Banks fue señalada por una sola línea y el sonido de un aspersor. En una ocasión, el tío Phil arrojó a Jazz dentro de la casa de la familia después de una confrontación al aire libre, y Jazz incluso se lanzó voluntariamente una vez para salvar la energía del tío Phil.

Jazz y Will tuvieron producciones musicales juntos en la vida real (Foto: NBC)

VIDEO RECOMENDADO

Will Smith y el reencuentro con el elenco de “El príncipe del rap”

Will Smith y el reencuentro con el elenco de "El príncipe del rap" (Video: HBO)