Luego de confirmarse la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” , los seguidores de esta exitosa telenovela colombiana están más que felices, ya que para ellos volver a ver a través de sus pantallas a los personajes que los enamoraron en 2003 no tiene precio. Si bien, la historia de las hermanas Elizondo que se enamoran de los hermanos Reyes haciendo que vivan un torbellino de pasión y venganza enganchó a la audiencia, en esta segunda entrega no todos los actores principales estarán presentes.

Michael Brown, quien dio vida a Franco Reyes, señaló que no participará en la secuela, causando gran tristeza en sus fanáticas, quienes anhelaban ver al menor de los hermanos en la ficción no sólo por su atractivo físico, sino porque en la trama era el más sensible de todos, romántico y muy enamoradizo.

En la telenovela, Franco Reyes tiene un romance con Sarita Elizondo (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

¿POR QUÉ NO ESTARÁ EN LA NUEVA TEMPORADA?

El actor contó a Fórmula TV que recibió la propuesta para estar en la segunda entrega de “Pasión de gavilanes”, pero que decidió no participar porque está enfocado en otros planes. Aunque no dudó en señalar que quienes se sumen vivirán una experiencia increíble, pues volverán a verse después de muchos años.

“La van a hacer, creo que de hecho esto están hablando, no sé si Telemundo o quién (…). Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Mi impresión es que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas. O sea, así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que eso también tiene mucho riesgo (…). Me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua, hoy no me llama la atención”, precisó.

Los hermanos Reyes Guerrero: Óscar, Juan y Franco, quienes sacaron suspiros en la audiencia (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

LA VIDA DE MICHAEL BROWN

Después de la fama que alcanzó con “Pasión de gavilanes”, Michael Brown y su compañero de reparto Juan Alfonso Baptista viajan en 2005 a España para promocionar la telenovela, debido al éxito, el intérprete de Franco Reyes decidió quedarse varios meses en dicho país conduciendo el programa “Estoy por ti” y varias galas del canal Antena 3.

Al año siguiente regresó a Colombia para protagonizar “Amores de mercado” y también puso su voz a un personaje de la película “Vecinos invasores”. Pero decide regresar a España, donde participó en la segunda temporada de la serie “Física o Química” y en julio de 2008 se trasladó a Bilbao para filmar el largometraje “Pagafantas”.

Volvió a Colombia en 2010 para trabajar en diversas producciones. Sin embargo, en 2016 regresó a la cadena estadounidense Telemundo con la serie “La querida del Centauro”.

Entre sus últimos trabajos están la serie “Hernán”, de Amazon Prime Video, que grabó junto a su esposa en la India o el espacio ‘Desafío sobre fuego’ que condujo recientemente en History Channel. En la actualidad, forma parte del elenco de “Parot”, una de las nuevas series de TVE.