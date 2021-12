Park Hae-soo es un actor surcoreano conocido principalmente por interpretar a Cho Sang-woo en “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés). Aunque también destacó por sus interpretaciones en series como “Legend of the Blue Sea”, “The Liar and His Lover” y “Prison Playbook”.

El rol del villano en la exitosa serie surcoreana de Netflix lo ayudó a ganar reconocimiento internacional y a conseguir un protagónico en otra producción del gigante del streaming, “Money Heist”, la nueva versión de “La casa de papel”. Pero ¿qué más se sabe sobre Park Hae Soo?

1. ¿CUÁNDO NACIÓ PARK HAE SOO?

Park Hae Soo nació el 21 de noviembre de 1981 en Corea del Sur, es decir, actualmente tiene 40 años y es Escorpio, un signo zodiacal que representa a personas fuertes, enigmáticos e independientes.

Seong Gi-Hun y Park Hae Soo en una escena de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

2. EL DEBUT ACTORAL DE PARK HAE SOO

Además de actuar, el antagonista de “El juego del calamar” también canta, de hecho, su debut actoral fue en el teatro musical con la obra “Mister Lobby” (2007). Luego continuó su carrera teatral con “Angel Called Desire”, “Annapurna” y “The Chorus: Oedipus”.

3. SU PAPEL EN “SIX FLYING DRAGONS”

“Six Flying Dragons”, también conocida en español como “Seis dragones voladores”, es una serie histórica surcoreana emitida entre 2015 y 2016 que sigue a seis personas que luchan contra del mal durante Koryo. En esta ficción, Park Hae-soo interpreta a Lee Ji Ran.

4. ¿A QUIÉN INTERPRETÓ EN “LEGEND OF THE BLUE SEA”?

“Legend of the Blue Sea” es una serie surcoreana de fantasía emitida por SBS entre 2016 y 2017. En la ficción que narra la historia de un hombre que libera una sirena cautiva, Park Hae-soo interpreta a Hong Dong-pyo.

5. EL PAPEL DE PARK HAE-SOO EN “PRISON PLAYBOOK”

“Prison Playbook” es una serie surcoreana gira en torno a la vida de los convictos, sus familias y oficiales de servicio que trabajan en las instalaciones correccionales de Seobu. Park Hae-soo da vida a Kim Je-hyuk, un jugador de béisbol superestrella y el mejor lanzador de relevos de Corea, que está a punto de ir a los Estados Unidos y firma un contrato con un equipo de grandes ligas. Sin embargo, su vida da un giro cuando se convierte en un convicto, luego de ser sentenciado a prisión por usar fuerza excesiva, luego de atacar a un hombre que había intentado abusar de su hermana menor Kim Je-hee.

Park Hae Soo interpreta a Kim Je-hyuk en "Prison PLaybook" (Foto: tvN)

6. ¿QUÉ AGENCIA REPRESENTA A PARK HAE-SOO?

Park Hae-soo es miembro de la agencia BH Entertainment, que es una agencia de entretenimiento fundada por Lee Byung Hun en el 2006 en Corea del Sur. A través de los años ha logrado afiliarse con diferentes agencias extranjeras en China, Japón, Singaúr y Estados Unidos.

7. SU PRIMERA PELÍCULA DISTÓPICA

“Time to Hunt” es una película de acción y thriller surcoreana estrenada el 23 de abril de 2020 en Netflix. Ambientada en una distópica Corea del Sur, la película sigue a un grupo de amigos que planean un atraco y terminan siendo perseguidos por un misterioso asesino a sueldo después de cumplir la misión. Park Hae-soo interpreta a Han, es un asesino a sueldo que es contratado por los propietarios de la casa de juego para que vaya tras el grupo de amigos y los mate.

Park Hae Soo interpreta a Han en “Time to Hunt” (Foto: Netflix)

8. LOS PREMIOS DE PARK HAE-SOO

Park Hae-soo ganó el premio a Mejor Actor Revelación en los Premios de Seúl en 2018 por su papel en “Prison Playbook”. Un año después, recibió el mismo título en los prestigiosos Blue Dragon Film Awards por la película “By Quantum Physics: A Nightlife Venture”, que en 2020 le valió un premio a Mejor actor revelación en Chunsa Film Art Award.

9. LA FAMILIA DE PARK HAE-SOO

En 2019, Park Hae Soo se casó con su novia que no pertenece al mundo del espectáculo y que es seis años menor que él. “Ella es realmente un regalo para mí. Pensé que sería maravilloso si pudiera pasar el resto de mi vida con la mujer que es. siempre está ahí para mí en los buenos o malos momentos. Y ese comienzo está sucediendo en enero”, escribió el actor en su momento. El 29 de septiembre de 2021, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo.

10. EL PAPEL DE PARK HAE SOO EN “LA CASA DE PAPEL”

Park Hae Soo será el encargado de interpretar a Berlín en “Money Heist”, la adaptación coreana de “La casa de papel”. La nueva serie se estrenará en Netflix en algún momento del 2022.