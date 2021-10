Luego de que Hwang Dong-hyuk, el creador de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés), confesara que no tiene planes para una segunda temporada debido a lo agotador que fue trabajar en la primera entrega, Netflix habló sobre sus intenciones de continuar la exitosa serie que surcoreana que va camino a convertirse en lo más visto de la plataforma streaming, destronando a “Bridgerton”.

En conversación con Variety, Hwang Dong-hyuk reveló que no está convencido de desarrollar una nueva temporada de “El juego del calamar”, aunque, tras explicar sus razones, dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro.

“Escribir ‘El juego del calamar’ fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para ‘El juego del calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello”, señaló.

La primera temporada de "El juego del calamar" dejó varios misterios sin resolver (Foto: Netflix)

LAS PROMESAS DE NETFLIX PARA QUE DONG-HYUK HAGA “EL JUEGO DEL CALAMAR 2″

A pesar de que las primeras palabras de Hwang Dong-hyuk no son muy esperanzadoras, no hay duda de que Netflix está interesado en renovar la serie de supervivencia para una segunda temporada.

Incluso la directora de TV global de la plataforma de streaming, Bela Bajaria, confirmó a Vulture que van a ponerse al servicio de Hwang, que ahora está inmerso en “una película y otras cosas en las que está trabajando”.

Según la directiva de Netflix, saben que el creador querría contar con otros guionistas para ponerse en marcha con una nueva entrega, así que desde la plataforma están “tratando de dar con la estructura adecuada para él”.

El director de “El juego del calamar” no descartó la posibilidad de retomar el proyecto en algún momento. “Si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar un equipo de guionistas y querría varios directores con experiencia”, expresó.