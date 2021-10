“El juego del calamar” (“Squid Games” en inglés) llegó a Netflix el 17 de septiembre de 2021 y desde entonces se ha convertido en una de las series más vistas y comentadas. Pero eso no ha librado a la serie surcoreana de a polémica, ya que varios espectadores señalaron el parecido con la película japonesa “As The Gods Will”.

La cinta de terror sobrenatural de 2014 sigue a Shun Takahata, un estudiante normal de secundaria que lleva una vida aburrida. Su amiga de toda la vida es Ichika Akimoto, de quien está enamorado. Un día, la cabeza de un maestro explota en medio de la clase y, Shun y sus compañeros se ven obligados a jugar un juego mortal sin saber el quién, el cómo o el por qué.

Debido a que “El juego del calamar” y “As The Gods Will” se centran en juegos de supervivencia inspirados en juegos de niños, algunos consideran que Hwang Dong-hyuk copió la idea de la película japonesa para la serie de Netflix. Sin embargo, Dong-hyuk negó dichas acusaciones.

Gu-hun intentando completar la segunda prueba en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿”EL JUEGO DEL CALAMAR” ES UNA COPIA DE “AS THE GODS WILL”?

En una presentación con motivo del estreno de la serie, el creador y director de la exitosa serie surcoreana protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon aclaró cualquier duda sobre la originalidad de su proyecto.

“Es cierto que el primer juego es similar, pero tras eso no hay más parecidos. He trabajado en ‘El juego del calamar’ desde 2008 y 2009 y ya para entonces había determinado que el primer juego era Luz Roja, Luz Verde”, explicó.

Además, Hwang Dong-hyuk señaló que “[Reclamar] Mi propiedad intelectual sobre esta historia no es realmente algo que quiera hacer. Pero su tengo que decirlo, diría que yo lo hice primero”.

Luego de sus declaraciones, los espectadores dejaron de lado las acusaciones de plagio y empezaron a buscar historias similares mientras esperan la confirmación de la segunda temporada de “El juego del calamar”.

Por si queda alguna duda, “As The Gods Will” se estrenó recién en 2014 y está basada en el primer arco de la serie de manga del mismo nombre de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura, que se publicó entre el 2011 y 2012.