¿Sabias que una actriz mexicana aparece en el “El juego del calamar”? Aunque se trata de una breve participación Carla Fernanda Ávila ha llamado la atención simplemente por formar parte de la exitosa serie surcoreana de Netflix creada por Hwang Dong-hyuk.

¿A quién interpreta y en qué escena de “Squid Game” aparece Carla Fernanda Ávila? La actriz mexicana es una de las mujeres con el cuerpo pintado que acompaña a los vips en el capítulo siete de la primera temporada.

Si quieres saber más sobre la intérprete latina que radica en Corea del Sur y lo que contó sobre su experiencia al participar en “El juego del calamar”, continúa leyendo.

Carla Fernanda Ávila junto a uno de los vips en una escena del capítulo 7 de "El juego del calamar" (Foto: Carla Fernanda Ávila/ Instagram)

¿QUIÉN ES CARLA FERNANDA ÁVILA?

Carla Fernanda Avila nació en Guadalajara, México, en 1993. Mientras estudiaba Ingeniería en Finanzas viajó a Seúl, Corea del Sur, donde radica desde hace cuatro años.

En una entrevista de febrero de 2021, contó que al principio quería viajar a Japón, pero debido a ciertas dificultades se decidió por Corea. Desde entonces se decidió a aprender el idioma, participar como extra en algunas producciones, trabajar en comerciales y modelar.

Para abrirse paso profesionalmente en el país asiático fue necesario que bajara diez kilos, debido a los estándares de belleza surcoreanos. Además, por sugerencia de algunos productores, se pintó el cabello para destacar que es extranjera.

CARLA FERNANDA ÁVILA EN “EL JUEGO DEL CALAMAR”

A través de su cuenta de Instagram, Carla Fernanda Avila compartió su experiencia en el capítulo 7 de “El juego del calamar”. “Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix, pero algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, contó la mexicana

“La razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida porque estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató. Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia. Era la primera vez que hacía un trabajo de pintura corporal. Tomó algunas horas hacer la pintura de cuerpo completo. Especialmente el primer día, nos tomó casi toda la mañana pintarnos, ¡Ir al baño fue realmente difícil! También necesitaba quedarme quieta y moverme lo mínimo porque la pintura se caía, y como saben ¡me es casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo”, agregó.

Asimismo, reveló que gracias al rodaje pudo “conocer a Ha-joo (el policía de la serie); es una persona muy amable y un gran amigo. Y antes de que todos me pregunten: ¡Sí, es muy guapo en la vida real!”.

Carla Fernanda Ávila detrás de cámaras en el "El juego del calamar"(Foto: Carla Fernanda Ávila/ Instagram)

SERIES Y PELÍCULAS DE CARLA FERNANDA ÁVILA

Anteriormente Carla Fernanda participó en las series surcoreanas “The Beauty Inside” y “Record of Youth”, así como en la película “Space Sweepers” (“Barrenderos espaciales”), que llegó a Netflix en febrero de 2021.