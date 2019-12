“El final del paraíso” llegó a su gran final y ha sido catalogado como demasiado tibio para la intensa historia que se ha seguido desde hace 10 años con el inicio de “Sin senos no hay paraíso”. En este capítulo 82 se resolvieron diversos cabos que estaban sueltos y se dio la esperada caída de la Diabla.

Catalina Santana se estaba preparando para realizar su última jugada y acabar con su mayor enemiga, pero recibió una llamada de Mariana que al borde de las lágrimas le pide reunirse por última vez, así que la mujer no lo dudó y salió al encuentro de su hija.

Luego de dos largas temporadas, madre e hija se volvieron a ver las caras, pero esta vez fue totalmente diferente a las anteriores veces, ya que tuvieron una larga conversación que sin duda hizo llorar a todos los seguidores de “El final del paraíso”.

Mariana le pidió perdón a su madre antes de morir (Foto: Telemundo)

En ese mismo lugar ya las esperaba Alex Mondego y Yadith. Ellos llegaron por indicaciones de ‘la Cuina’ que había seguido los pasos de Mariana y Moncho. La mujer los entregaría a cambio de que la ayuden a regresar a México y matarán a su hermana ‘la Reina’.

Pero esta reunión tuvo un duro desenlace que dejó a más de un corazón roto y terminó con la vida de dos importantes personajes en el final de “Sin senos sí hay paraíso”.

¿QUIENES MURIERON EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA SERIE?

Mariana se arrepintió por todo lo que hizo a lo largo de estas dos temporadas, así que recapacitó y decidió pedirle perdón a su madre y además, entregarle a su hija, ya que la pequeña bebé estaría mejor con su abuela.

“Necesito que cuides a Catalina, yo no puedo arriesgar la vida de mi hija. Muchas personas me están buscando y no quiero que mi hija corra riesgo. Mamá, mi bebé no puede estar en mejores manos que las tuyas”, le dice Mariana a Catalina.

Seguido de esta súplica, la joven se arrodilla y le pide perdón a su madre. Mariana le dice que la única culpable de todo esto es ella, ya que eligió ese camino.

Catalina rompe en llanto y se arrodilla junto a su hija para decirle que la ama y que la perdona por todo el daño que le ha hecho, así que le pide que se entregue que hará todo lo posible para que su condena no sea la máxima, pero lo importante es que regresé junto a ella.

Todo parecía que acabaría de la mejor forma, pero desde lejos Alex da la orden de matar a Mariana y ella cae al suelo con un impacto de bala en el corazón. Catalina no puede creer lo que sus ojos están viendo y lanza un profundo grito de dolor, ya que está siendo testigo que la vida de su hija se apaga.

En su último suspiro, la joven mujer le pide a su madre que le hable a su hija de ella y le diga que la ama mucho y que siempre la acompañará en sus pensamiento y sin más, Mariana muere.

Mariana muere en los brazos de su madre, pero antes le pidió perdón por todo lo el daño que le ocasionó (Foto: Telemundo)

Luego de este terrible acto de venganza, Alex Mondego se reúne con la Cuina que le pide cumplir su parte del trato, pero lo que nunca esperó la narcotraficante mexicana es que sería asesinada por su propia hermana.

La reina no lo pensó dos veces y le dio un tiro en el corazón, acabando así con su mayor enemiga.

El trabajo de Mariana y la Cuina se pusó muy drama a la historia de “El final del paraíso”. Ambas mujeres sabían que en algún momento morirían por todos los crímenes que habían cometido.